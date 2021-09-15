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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

ФК Шахтер

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В среду, 15 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире поборются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

  • Второй тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 30 сентября.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Среда, 15 сентября
17:30 Группа C СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Легія Варшава ЛЕГИЯ
Четверг, 16 сентября
19:45 Группа E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Группа F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
19:45 Группа G БЕТИС Бетіс _:_ Селтік СЕЛТИК
19:45 Группа G  БАЙЕР Байєр _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Группа H  РАПИД ВЕНА Рапід Відень _:_ Генк ГЕНК
19:45 Группа H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
22:00 Группа A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Олімпік Ліон ЛИОН
22:00 Группа B МОНАКО Монако _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Наполі НАПОЛИ
22:00 Группа D ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Группа D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
             

 

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