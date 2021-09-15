Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.
В среду, 15 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире поборются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.
- Второй тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 30 сентября.
- Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
|ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Среда, 15 сентября
|17:30
|Группа C
|СПАРТАК МОСКВА
|_:_
|ЛЕГИЯ
|Четверг, 16 сентября
|19:45
|Группа E
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:45
|Группа E
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|19:45
|Группа F
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Группа F
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|19:45
|Группа G
|БЕТИС
|_:_
|СЕЛТИК
|19:45
|Группа G
|БАЙЕР
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Группа H
|РАПИД ВЕНА
|_:_
|ГЕНК
|19:45
|Группа H
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|22:00
|Группа A
|БРОНДБЮ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|Группа A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЛИОН
|22:00
|Группа B
|МОНАКО
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Группа B
|ПСВ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа C
|ЛЕСТЕР
|_:_
|НАПОЛИ
|22:00
|Группа D
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|22:00
|Группа D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ