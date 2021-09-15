Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В среду, 15 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире поборются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

Второй тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 30 сентября.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22

Групповой этап. 1 тур ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Среда, 15 сентября 17:30 Группа C СПАРТАК МОСКВА _:_ ЛЕГИЯ Четверг, 16 сентября 19:45 Группа E ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЛАЦИО 19:45 Группа E ЛОКОМОТИВ МОСКВА _:_ МАРСЕЛЬ 19:45 Группа F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БРАГА 19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД _:_ ЛУДОГОРЕЦ 19:45 Группа G БЕТИС _:_ СЕЛТИК 19:45 Группа G БАЙЕР _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Группа H РАПИД ВЕНА _:_ ГЕНК 19:45 Группа H ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ВЕСТ ХЭМ 22:00 Группа A БРОНДБЮ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛИОН 22:00 Группа B МОНАКО _:_ ШТУРМ 22:00 Группа B ПСВ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа C ЛЕСТЕР _:_ НАПОЛИ 22:00 Группа D ОЛИМПИАКОС _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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