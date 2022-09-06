Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В четверг, 8 сентября, состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире поборются 32 клуба.
Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" - начнет групповой раунд поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. Встреча на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" состоится 8 сентября, начало - в 19:45 по киевскому времени.
Отметим, что киевляне и стамбульцы в этом сезоне уже встречались во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победителем из двухматчевого противостояния вышел украинский клуб, а турецкие болельщики отличились позорной кричалкой о Путине.
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- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 8 сентября
|19:45
|Группа A
|ЦЮРИХ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Группа A
|ПСВ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|19:45
|Группа B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Группа B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|19:45
|Группа C
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Группа C
|ХИК
|_:_
|БЕТИС
|19:45
|Группа D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Группа D
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|Группа F
|ЛАЦИО
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа F
|ШТУРМ
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Группа E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа E
|ОМОНИЯ
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Группа G
|НАНТ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|Группа G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Группа H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Группа H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
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