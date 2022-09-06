Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире поборются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" - начнет групповой раунд поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. Встреча на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" состоится 8 сентября, начало - в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что киевляне и стамбульцы в этом сезоне уже встречались во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победителем из двухматчевого противостояния вышел украинский клуб, а турецкие болельщики отличились позорной кричалкой о Путине.

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Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 8 сентября 19:45 Группа A ЦЮРИХ _:_ АРСЕНАЛ 19:45 Группа A ПСВ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА _:_ РЕНН 19:45 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ДИНАМО КИЕВ 19:45 Группа C ЛУДОГОРЕЦ _:_ РОМА 19:45 Группа C ХИК _:_ БЕТИС 19:45 Группа D МАЛЬМЕ _:_ БРАГА 19:45 Группа D УНИОН БЕРЛИН _:_ ЮНИОН 22:00 Группа F ЛАЦИО _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа F ШТУРМ _:_ МИТЬЮЛЛАНД 22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа E ОМОНИЯ _:_ ШЕРИФ 22:00 Группа G НАНТ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 Группа G ФРАЙБУРГ _:_ КАРАБАХ 22:00 Группа H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МОНАКО 22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ТРАБЗОНСПОР

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