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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Фото: Associated Press

В четверг, 8 сентября, состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире поборются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" - начнет групповой раунд поединком против "Фенербахче" в Стамбуле. Встреча на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" состоится 8 сентября, начало - в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что киевляне и стамбульцы в этом сезоне уже встречались во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победителем из двухматчевого противостояния вышел украинский клуб, а турецкие болельщики отличились позорной кричалкой о Путине.

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  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР
ТУРНІРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 8 сентября
19:45 Группа A ЦЮРИХ Цюрих _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Группа A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Ренн РЕНН
19:45 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЕВ
19:45 Группа C ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Рома РОМА
19:45 Группа C ХИК ХІК _:_ Бетіс БЕТИС
19:45 Группа D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа D УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
22:00 Группа F ЛАЦИО Лаціо _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа E ОМОНИЯ Омонія _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Группа G НАНТ Нант _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
22:00 Группа G  ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Группа H  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Монако МОНАКО
22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР

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