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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

ФК Шахтер

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 30 сентября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2021/22 продолжится матчами 2-го тура. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

  • Третий тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 19-21 октября.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 30 сентября
19:45 Группа A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Группа A ЛИОН Олімпік Ліон _:_ Брондбю БРОНДБЮ
19:45 Группа B ШТУРМ Штурм Грац _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Группа B РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Монако МОНАКО
19:45 Группа C ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
19:45 Группа C  НАПОЛИ Наполі _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
19:45 Группа D  ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
19:45 Группа D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Группа E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
22:00 Группа F БРАГА Брага _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
22:00 Группа F ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Бетіс БЕТИС
22:00 Группа G СЕЛТИК Селтік _:_ Байєр БАЙЕР
22:00 Группа H ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ Рапід Відень РАПИД ВЕНА
22:00 Группа H ГЕНК Генк _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
             
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