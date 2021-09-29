Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 30 сентября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2021/22 продолжится матчами 2-го тура. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

Третий тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 19-21 октября.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 30 сентября 19:45 Группа A СПАРТА ПРАГА _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Группа A ЛИОН _:_ БРОНДБЮ 19:45 Группа B ШТУРМ _:_ ПСВ 19:45 Группа B РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ МОНАКО 19:45 Группа C ЛЕГИЯ _:_ ЛЕСТЕР 19:45 Группа C НАПОЛИ _:_ СПАРТАК МОСКВА 19:45 Группа D ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ОЛИМПИАКОС 19:45 Группа D АНТВЕРПЕН _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Группа E МАРСЕЛЬ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Группа E ЛАЦИО _:_ ЛОКОМОТИВ МОСКВА 22:00 Группа F БРАГА _:_ МИТЬЮЛЛАНД 22:00 Группа F ЛУДОГОРЕЦ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Группа G ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ БЕТИС 22:00 Группа G СЕЛТИК _:_ БАЙЕР 22:00 Группа H ВЕСТ ХЭМ _:_ РАПИД ВЕНА 22:00 Группа H ГЕНК _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ

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