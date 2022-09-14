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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Фото: ФК Шахтер

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" попытается реабилитироваться за стартовое поражение от "Фенербахче" в Стамбуле. Соперником "бело-синих" во 2-м туре станет кипрский клуб АЕК Ларнака.

Поединок между лондонским "Арсеналом", за который выступает украинец Александр Зинченко, и нидерландским ПСВ перенесен на 20 октября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 15 сентября
19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Группа E ШЕРИФ Шериф _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Омонія ОМОНИЯ
19:45 Группа G ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Группа G КАРАБАХ Карабах _:_ Нант НАНТ
19:45 Группа H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
19:45 Группа H МОНАКО Монако _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Группа B ДИНАМО КИЕВ Динамо Київ _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Группа B РЕНН Ренн _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ ХІК ХИК
22:00 Группа D ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00  Группа D БРАГА Брага _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
Четверг, 20 октября
20:00 Группа A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ

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