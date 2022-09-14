Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" попытается реабилитироваться за стартовое поражение от "Фенербахче" в Стамбуле. Соперником "бело-синих" во 2-м туре станет кипрский клуб АЕК Ларнака.

Поединок между лондонским "Арсеналом", за который выступает украинец Александр Зинченко, и нидерландским ПСВ перенесен на 20 октября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 15 сентября 19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД _:_ ЛАЦИО 19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД _:_ ШТУРМ 19:45 Группа E ШЕРИФ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ОМОНИЯ 19:45 Группа G ОЛИМПИАКОС _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Группа G КАРАБАХ _:_ НАНТ 19:45 Группа H ТРАБЗОНСПОР _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 19:45 Группа H МОНАКО _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Группа B ДИНАМО КИЕВ _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Группа B РЕНН _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Группа C БЕТИС _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 Группа C РОМА _:_ ХИК 22:00 Группа D ЮНИОН _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Группа D БРАГА _:_ УНИОН БЕРЛИН Четверг, 20 октября 20:00 Группа A АРСЕНАЛ _:_ ПСВ

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