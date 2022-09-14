Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.
Единственный представитель Украины в ЛЕ - киевское "Динамо" попытается реабилитироваться за стартовое поражение от "Фенербахче" в Стамбуле. Соперником "бело-синих" во 2-м туре станет кипрский клуб АЕК Ларнака.
Поединок между лондонским "Арсеналом", за который выступает украинец Александр Зинченко, и нидерландским ПСВ перенесен на 20 октября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 15 сентября
|19:45
|Группа F
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЛАЦИО
|19:45
|Группа F
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Группа E
|ШЕРИФ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Группа E
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ОМОНИЯ
|19:45
|Группа G
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Группа G
|КАРАБАХ
|_:_
|НАНТ
|19:45
|Группа H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|19:45
|Группа H
|МОНАКО
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Группа A
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Группа B
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Группа B
|РЕНН
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Группа C
|БЕТИС
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|ХИК
|22:00
|Группа D
|ЮНИОН
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Группа D
|БРАГА
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|Четверг, 20 октября
|20:00
|Группа A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
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