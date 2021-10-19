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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Associated Press

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубку.

19-21 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

  • Четвертый тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 4 ноября.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 19 октября
17:30 Группа G СЕЛТИК Селтік 2:0 Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
Среда, 20 октября
17:30 Группа C  СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
Четверг, 21 октября
19:45 Группа D ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
19:45 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
19:45 Группа F ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа G БЕТИС Бетіс _:_ Байєр БАЙЕР
19:45 Группа H РАПИД ВЕНА Рапід Відень _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Группа A  РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Брондбю БРОНДБЮ
22:00 Группа A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Олімпік Ліон ЛИОН
22:00 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Монако МОНАКО
22:00 Группа B ШТУРМ Штурм Грац _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа C НАПОЛИ Наполі _:_ Легія Варшава ЛЕГИЯ
22:00 Группа D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
22:00 Группа E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа H ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ Генк ГЕНК
             
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