Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубку.
19-21 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.
- Четвертый тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 4 ноября.
- Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 19 октября
|17:30
|Группа G
|СЕЛТИК
|2:0
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|Среда, 20 октября
|17:30
|Группа C
|СПАРТАК МОСКВА
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Четверг, 21 октября
|19:45
|Группа D
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|19:45
|Группа E
|ЛАЦИО
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|19:45
|Группа F
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|19:45
|Группа F
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Группа G
|БЕТИС
|_:_
|БАЙЕР
|19:45
|Группа H
|РАПИД ВЕНА
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Группа A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|БРОНДБЮ
|22:00
|Группа A
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ЛИОН
|22:00
|Группа B
|ПСВ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Группа B
|ШТУРМ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа C
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|Группа D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|Группа E
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Группа H
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ГЕНК