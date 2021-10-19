Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубку.

19-21 октября состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

Четвертый тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 4 ноября.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 19 октября 17:30 Группа G СЕЛТИК 2:0 ФЕРЕНЦВАРОШ Среда, 20 октября 17:30 Группа C СПАРТАК МОСКВА _:_ ЛЕСТЕР Четверг, 21 октября 19:45 Группа D ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АНТВЕРПЕН 19:45 Группа E ЛАЦИО _:_ МАРСЕЛЬ 19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 19:45 Группа F ЛУДОГОРЕЦ _:_ БРАГА 19:45 Группа G БЕТИС _:_ БАЙЕР 19:45 Группа H РАПИД ВЕНА _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС _:_ БРОНДБЮ 22:00 Группа A СПАРТА ПРАГА _:_ ЛИОН 22:00 Группа B ПСВ _:_ МОНАКО 22:00 Группа B ШТУРМ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа C НАПОЛИ _:_ ЛЕГИЯ 22:00 Группа D АЙНТРАХТ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 Группа E ЛОКОМОТИВ МОСКВА _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Группа H ВЕСТ ХЭМ _:_ ГЕНК

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