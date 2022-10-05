Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В четверг, 6 октября, состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", которое попало в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.
В стартовом туре "бело-синие" в Стамбуле проиграли "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЕКу.
Таким образом, после двух сыгранных туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.
Теперь отступать киевлянам уже некуда. Впереди у динамовцев два матча против "Ренна", первый из которых состоится 6 октября на стадионе "Роазон Парк" во французском городе Ренн. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 6 октября
|19:45
|Группа F
|ШТУРМ
|_:_
|ЛАЦИО
|19:45
|Группа E
|ШЕРИФ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|19:45
|Группа E
|ОМОНИЯ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Группа A
|ЦЮРИХ
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Группа C
|ХИК
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|19:45
|Группа D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|19:45
|Группа H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Группа H
|МОНАКО
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
|22:00
|Группа F
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|Группа B
|РЕНН
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|22:00
|Группа B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|Группа D
|БРАГА
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|Группа G
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Группа G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|НАНТ
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