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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Фото: ФК Шахтер

В четверг, 6 октября, состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", которое попало в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

В стартовом туре "бело-синие" в Стамбуле проиграли "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЕКу.

Таким образом, после двух сыгранных туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Теперь отступать киевлянам уже некуда. Впереди у динамовцев два матча против "Ренна", первый из которых состоится 6 октября на стадионе "Роазон Парк" во французском городе Ренн. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 6 октября
19:45 Группа F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа E ШЕРИФ Шериф _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
19:45 Группа E ОМОНИЯ Омонія _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Группа A ЦЮРИХ Цюрих _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Группа C ХИК ХІК _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
19:45 Группа D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
19:45 Группа H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Группа H МОНАКО Монако _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР
22:00 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 Группа B РЕНН Ренн _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЕВ
22:00 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ Бетіс БЕТИС
22:00 Группа D БРАГА Брага _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
22:00  Группа G ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Группа G ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Нант НАНТ

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Дата публикации
Просмотры
145
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