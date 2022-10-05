Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги Европы сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", которое попало в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

В стартовом туре "бело-синие" в Стамбуле проиграли "Фенербахче", после чего подопечные Мирчи Луческу в Кракове уступили АЕКу.

Таким образом, после двух сыгранных туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Ренн" (4) и "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Теперь отступать киевлянам уже некуда. Впереди у динамовцев два матча против "Ренна", первый из которых состоится 6 октября на стадионе "Роазон Парк" во французском городе Ренн. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 6 октября 19:45 Группа F ШТУРМ _:_ ЛАЦИО 19:45 Группа E ШЕРИФ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 19:45 Группа E ОМОНИЯ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Группа A ЦЮРИХ _:_ ПСВ 19:45 Группа C ХИК _:_ ЛУДОГОРЕЦ 19:45 Группа D МАЛЬМЕ _:_ УНИОН БЕРЛИН 19:45 Группа H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Группа H МОНАКО _:_ ТРАБЗОНСПОР 22:00 Группа F МИТЬЮЛЛАНД _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа A АРСЕНАЛ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 Группа B РЕНН _:_ ДИНАМО КИЕВ 22:00 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Группа C РОМА _:_ БЕТИС 22:00 Группа D БРАГА _:_ ЮНИОН 22:00 Группа G ОЛИМПИАКОС _:_ КАРАБАХ 22:00 Группа G ФРАЙБУРГ _:_ НАНТ

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