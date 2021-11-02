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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

ФК Заря

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

4 ноября пройдут матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.

  • Пятый тур группового этапа Лиги Европы намечен на 24-25 ноября.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 4 ноября
19:45 Группа A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Группа A  ЛИОН Олімпік Ліон _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
19:45 Группа B РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Группа B МОНАКО Монако _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Группа C ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ Наполі НАПОЛИ
19:45 Группа D ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Группа E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
19:45 Группа H ГЕНК Генк _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
22:00 Группа C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
22:00 Группа D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Группа E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Лаціо ЛАЦИО
22:00 Группа F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
22:00 Группа F БРАГА Брага _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
22:00 Группа G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Селтік СЕЛТИК
22:00 Группа G БАЙЕР Байєр _:_ Бетіс БЕТИС
22:00 Группа H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Рапід Відень РАПИД ВЕНА
             
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