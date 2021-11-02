Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

4 ноября пройдут матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.

Пятый тур группового этапа Лиги Европы намечен на 24-25 ноября.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).

ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 4 ноября 19:45 Группа A БРОНДБЮ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Группа A ЛИОН _:_ СПАРТА ПРАГА 19:45 Группа B РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ШТУРМ 19:45 Группа B МОНАКО _:_ ПСВ 19:45 Группа C ЛЕГИЯ _:_ НАПОЛИ 19:45 Группа D ОЛИМПИАКОС _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Группа E ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЛОКОМОТИВ МОСКВА 19:45 Группа H ГЕНК _:_ ВЕСТ ХЭМ 22:00 Группа C ЛЕСТЕР _:_ СПАРТАК МОСКВА 22:00 Группа D АНТВЕРПЕН _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Группа E МАРСЕЛЬ _:_ ЛАЦИО 22:00 Группа F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МИТЬЮЛЛАНД 22:00 Группа F БРАГА _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 Группа G ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ СЕЛТИК 22:00 Группа G БАЙЕР _:_ БЕТИС 22:00 Группа H ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ РАПИД ВЕНА

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