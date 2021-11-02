Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.
4 ноября пройдут матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.
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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.
- Пятый тур группового этапа Лиги Европы намечен на 24-25 ноября.
- Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 4 ноября
|19:45
|Группа A
|БРОНДБЮ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Группа A
|ЛИОН
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|19:45
|Группа B
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Группа B
|МОНАКО
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Группа C
|ЛЕГИЯ
|_:_
|НАПОЛИ
|19:45
|Группа D
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Группа E
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|19:45
|Группа H
|ГЕНК
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|22:00
|Группа C
|ЛЕСТЕР
|_:_
|СПАРТАК МОСКВА
|22:00
|Группа D
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Группа E
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|Группа F
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Группа F
|БРАГА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|Группа G
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|СЕЛТИК
|22:00
|Группа G
|БАЙЕР
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|Группа H
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|РАПИД ВЕНА