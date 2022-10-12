Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Киевское "Динамо" попытается набрать первые очки на групповом этапе второго по силе евротурнира.

В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", попавшее в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

В 4-м туре динамовцы будут принимать французский "Ренн". Из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском Кракове.

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).

После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 13 октября 19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД _:_ МИТЬЮЛЛАНД 19:45 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ _:_ АРСЕНАЛ 19:45 Группа B ДИНАМО КИЕВ _:_ РЕНН 19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 19:45 Группа C БЕТИС _:_ РОМА 19:45 Группа D ЮНИОН _:_ БРАГА 19:45 Группа G НАНТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Группа G КАРАБАХ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 Группа F ЛАЦИО _:_ ШТУРМ 22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ОМОНИЯ 22:00 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ШЕРИФ 22:00 Группа A ПСВ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Группа C ЛУДОГОРЕЦ _:_ ХИК 22:00 Группа D УНИОН БЕРЛИН _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Группа H ТРАБЗОНСПОР _:_ МОНАКО 22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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