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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" попытается набрать первые очки на групповом этапе второго по силе евротурнира.

В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", попавшее в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

В 4-м туре динамовцы будут принимать французский "Ренн". Из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском Кракове.

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).

После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 13 октября
19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
19:45 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Группа B ДИНАМО КИЕВ Динамо Київ _:_ Ренн РЕНН
19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
19:45 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ Рома РОМА
19:45 Группа D ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа G НАНТ Нант _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Группа G КАРАБАХ Карабах _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
22:00 Группа F ЛАЦИО Лаціо _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Омонія ОМОНИЯ
22:00 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Группа A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Группа C ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ ХІК ХИК
22:00 Группа D УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00  Группа H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Монако МОНАКО
22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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