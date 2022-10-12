Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Киевское "Динамо" попытается набрать первые очки на групповом этапе второго по силе евротурнира.
В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23. За победу во втором по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.
Украину в основном раунде ЛЕ в этом сезоне представляет только киевское "Динамо", попавшее в группу с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским клубом АЕК Ларнака.
В 4-м туре динамовцы будут принимать французский "Ренн". Из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском Кракове.
Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).
После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и соревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 13 октября
|19:45
|Группа F
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|19:45
|Группа A
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Группа B
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Группа B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|19:45
|Группа C
|БЕТИС
|_:_
|РОМА
|19:45
|Группа D
|ЮНИОН
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Группа G
|НАНТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Группа G
|КАРАБАХ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|Группа F
|ЛАЦИО
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Группа E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ОМОНИЯ
|22:00
|Группа E
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Группа A
|ПСВ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Группа C
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|ХИК
|22:00
|Группа D
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Группа H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Группа H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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