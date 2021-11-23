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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Associated Press

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

24-25 ноября состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

  • Шестой тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 9 декабря.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Среда, 24 ноября
17:30 Группа C СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Наполі НАПОЛИ
Четверг, 25 ноября
19:45 Группа E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Группа F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Брага БРАГА
19:45 Группа G БЕТИС Бетіс _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Группа G БАЙЕР Байєр _:_ Селтік СЕЛТИК
19:45 Группа H РАПИД ВЕНА Рапід Відень _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
22:00 Группа H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Генк ГЕНК
22:00 Группа A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Олімпік Ліон ЛИОН
22:00 Группа A РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Группа B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Группа B МОНАКО Монако _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Группа C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Легія Варшава ЛЕГИЯ
22:00 Группа D ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Группа D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
             
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