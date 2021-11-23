Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

24-25 ноября состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и понизилась в Лигу конференций.

Шестой тур группового этапа Лиги Европы запланирован на 9 декабря.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).