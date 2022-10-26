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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" попытается обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака, чтобы сохранить шансы на евровесну.

В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.

Киевское "Динамо", которое является единственным представителем Украины во втором по престижности евротурнире, на выезде проведет "матч жизни" с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Подопечным Мирчи Луческу обязательно нужно выигрывать эту дуэль, чтобы не потерять шансы на еврокубковую весну. После четырех туров "бело-синие" не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе Лиги Европы, но еще могут с третьей строчки пробиться в плей-офф Лиги конференций.

В свою очередь, лондонский "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который пропустил последние матчи команды из-за травмы, приедет в гости к нидерландскому ПСВ. Отметим, что "канониры" уже гарантировали себе выход в плей-офф.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги Европы пройдут 3 ноября. Жеребьевку стыковых матчей (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 27 октября
19:45 Группа F ЛАЦИО Лаціо _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
19:45 Группа A ЦЮРИХ Цюрих _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
19:45 Группа A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Ренн РЕНН
19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЕВ
19:45 Группа C ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Бетіс БЕТИС
19:45 Группа D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
19:45 Группа D УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Брага БРАГА
22:00 Группа F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Группа E ОМОНИЯ Омонія _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 Группа C ХИК ХІК _:_ Рома РОМА
22:00 Группа G ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
22:00 Группа G НАНТ Нант _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00  Группа H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР
22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Монако МОНАКО

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