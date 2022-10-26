Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Киевское "Динамо" попытается обыграть кипрский клуб АЕК Ларнака, чтобы сохранить шансы на евровесну.
В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.
Киевское "Динамо", которое является единственным представителем Украины во втором по престижности евротурнире, на выезде проведет "матч жизни" с кипрским клубом АЕК Ларнака.
Подопечным Мирчи Луческу обязательно нужно выигрывать эту дуэль, чтобы не потерять шансы на еврокубковую весну. После четырех туров "бело-синие" не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе Лиги Европы, но еще могут с третьей строчки пробиться в плей-офф Лиги конференций.
В свою очередь, лондонский "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который пропустил последние матчи команды из-за травмы, приедет в гости к нидерландскому ПСВ. Отметим, что "канониры" уже гарантировали себе выход в плей-офф.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги Европы пройдут 3 ноября. Жеребьевку стыковых матчей (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 27 октября
|19:45
|Группа F
|ЛАЦИО
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|19:45
|Группа A
|ЦЮРИХ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|19:45
|Группа A
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Группа B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Группа B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|19:45
|Группа C
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|БЕТИС
|19:45
|Группа D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЮНИОН
|19:45
|Группа D
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Группа F
|ШТУРМ
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Группа E
|ОМОНИЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|Группа C
|ХИК
|_:_
|РОМА
|22:00
|Группа G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|Группа G
|НАНТ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Группа H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
|22:00
|Группа H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|МОНАКО
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