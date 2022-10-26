Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.

Киевское "Динамо", которое является единственным представителем Украины во втором по престижности евротурнире, на выезде проведет "матч жизни" с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Подопечным Мирчи Луческу обязательно нужно выигрывать эту дуэль, чтобы не потерять шансы на еврокубковую весну. После четырех туров "бело-синие" не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе Лиги Европы, но еще могут с третьей строчки пробиться в плей-офф Лиги конференций.

В свою очередь, лондонский "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который пропустил последние матчи команды из-за травмы, приедет в гости к нидерландскому ПСВ. Отметим, что "канониры" уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги Европы пройдут 3 ноября. Жеребьевку стыковых матчей (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 27 октября 19:45 Группа F ЛАЦИО _:_ МИТЬЮЛЛАНД 19:45 Группа A ЦЮРИХ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 19:45 Группа A ПСВ _:_ АРСЕНАЛ 19:45 Группа B ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ РЕНН 19:45 Группа B АЕК ЛАРНАКА _:_ ДИНАМО КИЕВ 19:45 Группа C ЛУДОГОРЕЦ _:_ БЕТИС 19:45 Группа D МАЛЬМЕ _:_ ЮНИОН 19:45 Группа D УНИОН БЕРЛИН _:_ БРАГА 22:00 Группа F ШТУРМ _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ШЕРИФ 22:00 Группа E ОМОНИЯ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 Группа C ХИК _:_ РОМА 22:00 Группа G ФРАЙБУРГ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 Группа G НАНТ _:_ КАРАБАХ 22:00 Группа H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ТРАБЗОНСПОР 22:00 Группа H ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ МОНАКО

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