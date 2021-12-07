Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей решающего тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах (1/16 финала) сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы - 13 декабря.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).