Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей решающего тура группового этапа

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.
В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах (1/16 финала) сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.
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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.
- Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы - 13 декабря.
- Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.
- Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 9 декабря
|19:45
|Группа A
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БРОНДБЮ
|19:45
|Группа A
|ЛИОН
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Группа B
|ШТУРМ
|_:_
|МОНАКО
|19:45
|Группа B
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Группа C
|ЛЕГИЯ
|_:_
|СПАРТАК МОСКВА
|19:45
|Группа C
|НАПОЛИ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:45
|Группа D
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|19:45
|Группа D
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Группа E
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|22:00
|Группа E
|ЛАЦИО
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Группа F
|БРАГА
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Группа F
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Группа G
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|Группа G
|СЕЛТИК
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|Группа H
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Группа H
|ГЕНК
|_:_
|РАПИД ВЕНА