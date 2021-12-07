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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей решающего тура группового этапа

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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей решающего тура группового этапа

ФК Шахтер

Украина не представлена ни одним клубом во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/22. За победу во втором по рангу евротурнире соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах (1/16 финала) сыграют против команд, занявших третье место в группах Лиги чемпионов.

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Украина в этом розыгрыше Лиги Европы не представлена ни одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации турнира и снизилась в Лигу конференций.

  • Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы - 13 декабря.
  • Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.
  • Финал турнира состоится 18 мая 2022 года на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан" (Севилья, Испания).
ЛИГА ЕВРОПЫ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 9 декабря
19:45 Группа A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Брондбю БРОНДБЮ
19:45 Группа A ЛИОН Олімпік Ліон _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Группа B ШТУРМ Штурм Грац _:_ Монако МОНАКО
19:45 Группа B РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Группа C ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
19:45 Группа C НАПОЛИ Наполі _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
19:45 Группа D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
19:45 Группа D ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Группа E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
22:00 Группа E ЛАЦИО Лаціо _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Группа F БРАГА Брага _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа F ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Мітьюлланд МИТЬЮЛЛАНД
22:00 Группа G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Байєр БАЙЕР
22:00 Группа G СЕЛТИК Селтік _:_ Бетіс БЕТИС
22:00 Группа H ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Группа H ГЕНК Генк _:_ Рапід Відень РАПИД ВЕНА
             
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