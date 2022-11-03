Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Киевское "Динамо" в последнем поединке евросезона будет принимать стамбульский "Фенербахче".
В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.
Киевское "Динамо", являющееся единственным представителем Украины в этом турнире, досрочно лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубков.
Команда Мирчи Луческу завершит евросезон поединком против турецкого "Фенербахче", который состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.
Независимо от результата этой встречи "бело-синие" финишируют на последней строчке в группе, где также выступают французский "Ренн" и кипрский клуб АЕК Ларнака.
В свою очередь, "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который после травмы вернулся к тренировкам с лондонским клубом, попытается обыграть швейцарский "Цюрих" и сохранить лидерство в своем квартете.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
- Жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 3 ноября
|19:45
|Группа F
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Группа F
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|ЛАЦИО
|19:45
|Группа E
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Группа E
|ШЕРИФ
|_:_
|ОМОНИЯ
|19:45
|Группа G
|КАРАБАХ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Группа G
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|НАНТ
|19:45
|Группа H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Группа H
|МОНАКО
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Группа A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Группа A
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Группа B
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Группа B
|РЕНН
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|Группа C
|БЕТИС
|_:_
|ХИК
|22:00
|Группа D
|ЮНИОН
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|22:00
|Группа D
|БРАГА
|_:_
|МАЛЬМЕ
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