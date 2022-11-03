Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Киевское "Динамо" в последнем поединке евросезона будет принимать стамбульский "Фенербахче".

В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.

Киевское "Динамо", являющееся единственным представителем Украины в этом турнире, досрочно лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубков.

Команда Мирчи Луческу завершит евросезон поединком против турецкого "Фенербахче", который состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Независимо от результата этой встречи "бело-синие" финишируют на последней строчке в группе, где также выступают французский "Ренн" и кипрский клуб АЕК Ларнака.

В свою очередь, "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который после травмы вернулся к тренировкам с лондонским клубом, попытается обыграть швейцарский "Цюрих" и сохранить лидерство в своем квартете.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.

Жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 3 ноября 19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД _:_ ШТУРМ 19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД _:_ ЛАЦИО 19:45 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Группа E ШЕРИФ _:_ ОМОНИЯ 19:45 Группа G КАРАБАХ _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Группа G ОЛИМПИАКОС _:_ НАНТ 19:45 Группа H ТРАБЗОНСПОР _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Группа H МОНАКО _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Группа A АРСЕНАЛ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ПСВ 22:00 Группа B ДИНАМО КИЕВ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Группа B РЕНН _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Группа C РОМА _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 Группа C БЕТИС _:_ ХИК 22:00 Группа D ЮНИОН _:_ УНИОН БЕРЛИН 22:00 Группа D БРАГА _:_ МАЛЬМЕ

Читайте также:

Динамо – Фенербахче: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа