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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" в последнем поединке евросезона будет принимать стамбульский "Фенербахче".

В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23.

Киевское "Динамо", являющееся единственным представителем Украины в этом турнире, досрочно лишилось шансов на выход в весеннюю часть еврокубков.

Команда Мирчи Луческу завершит евросезон поединком против турецкого "Фенербахче", который состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Независимо от результата этой встречи "бело-синие" финишируют на последней строчке в группе, где также выступают французский "Ренн" и кипрский клуб АЕК Ларнака.

В свою очередь, "Арсенал" украинского футболиста Александра Зинченко, который после травмы вернулся к тренировкам с лондонским клубом, попытается обыграть швейцарский "Цюрих" и сохранить лидерство в своем квартете.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  • Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в квартетах ЛК.
  • Жеребьевку стыковых матчей Лиги Европы (1/16 финала) проведут 7 ноября, они будут сыграны 16 и 23 февраля следующего года.
  • Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 3 ноября
19:45 Группа F МИТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Группа F ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Лаціо ЛАЦИО
19:45 Группа E РЕАЛ СОСЬЕДАД Реал Сосьєдад _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Группа E ШЕРИФ Шериф _:_ Омонія ОМОНИЯ
19:45 Группа G КАРАБАХ Карабах _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Группа G ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Нант НАНТ
19:45 Группа H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Группа H МОНАКО Монако _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Группа A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Группа A БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Группа B ДИНАМО КИЕВ Динамо Київ _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Группа B РЕНН Ренн _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
22:00 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ ХІК ХИК
22:00  Группа D ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
22:00 Группа D БРАГА Брага _:_ Мальме МАЛЬМЕ

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Дата публикации
Просмотры
164
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