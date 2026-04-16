Лига Европы: определены пары 1/2 финала
Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 30 апреля и 7 мая.
8/9 и 16 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/26.
По их итогам определились полуфиналисты второго по престижности еврокубка.
Вашему вниманию пары 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
Полуфинальные пары Лиги Европы
"Брага" (Португалия) — "Фрайбург" (Германия)
"Ноттингем" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия)
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).