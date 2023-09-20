Лига Европы: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Украина не будет представлена во втором по престижности еврокубке.
В четверг, 21 сентября, состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
В этой кампании Украина не будет представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
- Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
- Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 21 сентября
|19:45
|Группа E
|ЮНИОН
|_:_
|ТУЛУЗА
|19:45
|Группа E
|ЛАСК
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19:45
|Группа F
|РЕНН
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|19:45
|Группа F
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Группа G
|СЕРВЕТТ
|_:_
|СЛАВИЯ
|19:45
|Группа G
|ШЕРИФ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Группа H
|БАЙЕР
|_:_
|ХЕККЕН
|19:45
|Группа H
|КАРАБАХ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|Группа A
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ТСЦ
|22:00
|Группа A
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|22:00
|Группа B
|АЯКС
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|22:00
|Группа B
|БРАЙТОН
|_:_
|АЕК АФИНЫ
|22:00
|Группа C
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|АРИС ЛИМАСОЛ
|22:00
|Группа C
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|Группа D
|АТАЛАНТА
|_:_
|РАКУВ
|22:00
|Группа D
|ШТУРМ
|_:_
|СПОРТИНГ
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