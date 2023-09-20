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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

Украина не будет представлена во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 21 сентября, состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не будет представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

  • Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 21 сентября
19:45 Группа E ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Тулуза ТУЛУЗА
19:45 Группа E ЛАСК ЛАСК _:_ Ліверпуль ЛИВЕРПУЛЬ
19:45 Группа F РЕНН Ренн _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА
19:45 Группа F ПАНАТИНАИКОС Панатінаїкос _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Группа G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
19:45 Группа G ШЕРИФ Шериф _:_ Рома РОМА
19:45 Группа H БАЙЕР Баєр _:_ Геккен ХЕККЕН
19:45 Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Мольде МОЛЬДЕ
22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ Вест Гем _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Группа A ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
22:00 Группа B АЯКС Аякс _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Группа B БРАЙТОН Брайтон _:_ АЕК Афіни АЕК АФИНЫ
22:00 Группа C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Аріс Лімасол АРИС ЛИМАСОЛ
22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Бетіс БЕТИС
22:00 Группа D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Ракув РАКУВ
22:00 Группа D ШТУРМ Штурм _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ

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Дата публикации
Просмотры
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