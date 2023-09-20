Лига Европы: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Украина не будет представлена во втором по престижности еврокубке.

В четверг, 21 сентября, состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не будет представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 21 сентября 19:45 Группа E ЮНИОН _:_ ТУЛУЗА 19:45 Группа E ЛАСК _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 19:45 Группа F РЕНН _:_ МАККАБИ ХАЙФА 19:45 Группа F ПАНАТИНАИКОС _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Группа G СЕРВЕТТ _:_ СЛАВИЯ 19:45 Группа G ШЕРИФ _:_ РОМА 19:45 Группа H БАЙЕР _:_ ХЕККЕН 19:45 Группа H КАРАБАХ _:_ МОЛЬДЕ 22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ _:_ ТСЦ 22:00 Группа A ОЛИМПИАКОС _:_ ФРАЙБУРГ 22:00 Группа B АЯКС _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Группа B БРАЙТОН _:_ АЕК АФИНЫ 22:00 Группа C СПАРТА ПРАГА _:_ АРИС ЛИМАСОЛ 22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС _:_ БЕТИС 22:00 Группа D АТАЛАНТА _:_ РАКУВ 22:00 Группа D ШТУРМ _:_ СПОРТИНГ

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