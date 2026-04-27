Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/2 финала второго по престижности еврокубка.

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

30 апреля и 7 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26.

Бороться за второй по престижности еврокубок продолжают четыре клуба: "Фрайбург", "Астон Вилла", "Брага" и "Ноттингем".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал турнира.

Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги Европы

Первые матчи

Четверг, 30 апреля

22:00 "Брага" (Португалия) — "Фрайбург" (Германия)

22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия)

Ответные матчи

Четверг, 7 мая

22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Ноттингем" (Англия)

22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Брага" (Португалия)

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

