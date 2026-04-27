- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/2 финала второго по престижности еврокубка.
30 апреля и 7 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26.
Бороться за второй по престижности еврокубок продолжают четыре клуба: "Фрайбург", "Астон Вилла", "Брага" и "Ноттингем".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал турнира.
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги Европы
Первые матчи
Четверг, 30 апреля
22:00 "Брага" (Португалия) — "Фрайбург" (Германия)
22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия)
Ответные матчи
Четверг, 7 мая
22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Ноттингем" (Англия)
22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Брага" (Португалия)
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).