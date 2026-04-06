Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала второго по престижности еврокубка.

Лига Европы / © Associated Press

8/9 и 16 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют восемь клубов, которые преодолели стадию 1/8 финала: "Брага", "Бетис", "Фрайбург", "Сельта", "Порту", "Ноттингем", "Болонья" и "Астон Вилла".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы

Первые матчи

Среда, 8 апреля

19:45 "Брага" (Португалия) — "Бетис" (Испания)

Четверг, 9 апреля

22:00 "Болонья" (Италия) — "Астон Вилла" (Англия)

22:00 "Порту" (Португалия) — "Ноттингем" (Англия)

22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Сельта" (Испания)

Ответные матчи

Четверг, 16 апреля

19:45 "Сельта" (Испания) — "Фрайбург" (Германия)

22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия)

22:00 "Бетис" (Испания) — "Брага" (Португалия)

22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Порту" (Португалия)

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги Европы / x.com/FootRankings

Сетка плей-офф Лиги Европы / x.com/FootRankings

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

