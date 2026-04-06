- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала второго по престижности еврокубка.
8/9 и 16 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют восемь клубов, которые преодолели стадию 1/8 финала: "Брага", "Бетис", "Фрайбург", "Сельта", "Порту", "Ноттингем", "Болонья" и "Астон Вилла".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы
Первые матчи
Среда, 8 апреля
19:45 "Брага" (Португалия) — "Бетис" (Испания)
Четверг, 9 апреля
22:00 "Болонья" (Италия) — "Астон Вилла" (Англия)
22:00 "Порту" (Португалия) — "Ноттингем" (Англия)
22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Сельта" (Испания)
Ответные матчи
Четверг, 16 апреля
19:45 "Сельта" (Испания) — "Фрайбург" (Германия)
22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Болонья" (Италия)
22:00 "Бетис" (Испания) — "Брага" (Португалия)
22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Порту" (Португалия)
Сетка плей-офф Лиги Европы
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).