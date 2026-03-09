ТСН в социальных сетях

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

12 и 18-19 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний раунда плей-офф.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы

Первые матчи

Четверг, 12 марта

19:45 "Болонья" (Италия) — "Рома" (Италия)

19:45 "Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)

19:45 "Панатинаикос" (Греция) — "Бетис" (Испания)

19:45 "Штутгарт" (Германия) — "Порту" (Португалия)

22:00 "Генк" (Бельгия) — "Фрайбург" (Германия)

22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Митьюлланд" (Дания)

22:00 "Сельта" (Испания) — "Лион" (Франция)

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) — "Брага" (Португалия)

Ответные матчи

Среда, 18 марта

17:30 "Брага" (Португалия) — "Ференцварош" (Венгрия)

Четверг, 19 марта

19:45 "Лион" (Франция) — "Сельта" (Испания)

19:45 "Митьюлланд" (Дания) — "Ноттингем" (Англия)

19:45 "Фрайбург" (Германия) — "Генк" (Бельгия)

22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция)

22:00 "Бетис" (Испания) — "Панатинаикос" (Греция)

22:00 "Порту" (Португалия) — "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Рома" (Италия) — "Болонья" (Италия)

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плейоф Лиги Европы / x.com/FootRankings

Сетка плейоф Лиги Европы / x.com/FootRankings

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).

