- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала второго по престижности еврокубка.
12 и 18-19 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний раунда плей-офф.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы
Первые матчи
Четверг, 12 марта
19:45 "Болонья" (Италия) — "Рома" (Италия)
19:45 "Лилль" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)
19:45 "Панатинаикос" (Греция) — "Бетис" (Испания)
19:45 "Штутгарт" (Германия) — "Порту" (Португалия)
22:00 "Генк" (Бельгия) — "Фрайбург" (Германия)
22:00 "Ноттингем" (Англия) — "Митьюлланд" (Дания)
22:00 "Сельта" (Испания) — "Лион" (Франция)
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) — "Брага" (Португалия)
Ответные матчи
Среда, 18 марта
17:30 "Брага" (Португалия) — "Ференцварош" (Венгрия)
Четверг, 19 марта
19:45 "Лион" (Франция) — "Сельта" (Испания)
19:45 "Митьюлланд" (Дания) — "Ноттингем" (Англия)
19:45 "Фрайбург" (Германия) — "Генк" (Бельгия)
22:00 "Астон Вилла" (Англия) — "Лилль" (Франция)
22:00 "Бетис" (Испания) — "Панатинаикос" (Греция)
22:00 "Порту" (Португалия) — "Штутгарт" (Германия)
22:00 "Рома" (Италия) — "Болонья" (Италия)
Сетка плей-офф Лиги Европы
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).