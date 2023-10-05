Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 5 октября 19:45 Группа A ФРАЙБУРГ _:_ ВЕСТ ХЭМ 19:45 Группа A ТСЦ _:_ ОЛИМПИАКОС 19:45 Группа B МАРСЕЛЬ _:_ БРАЙТОН 19:45 Группа B АЕК АФИНЫ _:_ АЯКС 19:45 Группа C БЕТИС _:_ СПАРТА ПРАГА 19:45 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Группа D СПОРТИНГ _:_ АТАЛАНТА 19:45 Группа D РАКУВ _:_ ШТУРМ 22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ЮНИОН 22:00 Группа E ТУЛУЗА _:_ ЛАСК 22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ РЕНН 22:00 Группа F МАККАБИ ХАЙФА _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 Группа G РОМА _:_ СЕРВЕТТ 22:00 Группа G СЛАВИЯ _:_ ШЕРИФ 22:00 Группа H МОЛЬДЕ _:_ БАЙЕР 22:00 Группа H ХЕККЕН _:_ КАРАБАХ

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