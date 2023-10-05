Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.
В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.
В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
- Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
- Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 5 октября
|19:45
|Группа A
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:45
|Группа A
|ТСЦ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|19:45
|Группа B
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:45
|Группа B
|АЕК АФИНЫ
|_:_
|АЯКС
|19:45
|Группа C
|БЕТИС
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|19:45
|Группа C
|АРИС ЛИМАСОЛ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Группа D
|СПОРТИНГ
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:45
|Группа D
|РАКУВ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Группа E
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|Группа E
|ТУЛУЗА
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Группа F
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|Группа G
|РОМА
|_:_
|СЕРВЕТТ
|22:00
|Группа G
|СЛАВИЯ
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Группа H
|МОЛЬДЕ
|_:_
|БАЙЕР
|22:00
|Группа H
|ХЕККЕН
|_:_
|КАРАБАХ
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