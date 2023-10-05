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Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

  • Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 5 октября
19:45 Группа A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Вест Гем ВЕСТ ХЭМ
19:45 Группа A ТСЦ ТСЦ _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
19:45 Группа B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Группа B АЕК АФИНЫ АЕК Афіни _:_ Аякс АЯКС
19:45 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
19:45 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ Аріс Лімасол _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Аталанта АТАЛАНТА
19:45 Группа D РАКУВ Ракув _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ Ліверпуль _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
22:00 Группа E ТУЛУЗА Тулуза _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Ренн РЕНН
22:00 Группа F МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Панатінаїкос ПАНАТИНАИКОС
22:00 Группа G РОМА Рома _:_ Серветт СЕРВЕТТ
22:00 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Группа H МОЛЬДЕ Мольде _:_ Баєр БАЙЕР
22:00 Группа H ХЕККЕН Геккен _:_ Карабах КАРАБАХ

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Просмотры
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