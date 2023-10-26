Лига Европы: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Отметим, что УЕФА перенес матч между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" Хайфа на 6 декабря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 26 октября 19:45 Группа A ОЛИМПИАКОС 2:1 ВЕСТ ХЭМ 19:45 Группа A ТСЦ 1:3 ФРАЙБУРГ 19:45 Группа B МАРСЕЛЬ 3:1 АЕК АФИНЫ 19:45 Группа C СПАРТА ПРАГА 0:0 РЕЙНДЖЕРС 19:45 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ 0:1 БЕТИС 19:45 Группа D ШТУРМ 2:2 АТАЛАНТА 19:45 Группа D РАКУВ 1:1 СПОРТИНГ 19:45 Группа H МОЛЬДЕ 5:1 ХЕККЕН 22:00 Группа B БРАЙТОН 2:0 АЯКС 22:00 Группа E ЮНИОН 2:1 ЛАСК 22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ 5:1 ТУЛУЗА 22:00 Группа F ПАНАТИНАИКОС 1:2 РЕНН 22:00 Группа G РОМА 2:0 СЛАВИЯ 22:00 Группа G ШЕРИФ 1:1 СЕРВЕТТ 22:00 Группа H БАЙЕР 5:1 КАРАБАХ Среда, 6 декабря Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ МАККАБИ ХАЙФА

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига конференций: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Эффектный дубль и ассист пяткой: Роналду стал героем матча азиатской Лиги чемпионов (видео)