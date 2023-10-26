Лига Европы: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.
В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.
В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.
Отметим, что УЕФА перенес матч между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" Хайфа на 6 декабря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
- Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
- Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 26 октября
|19:45
|Группа A
|ОЛИМПИАКОС
|2:1
|ВЕСТ ХЭМ
|19:45
|Группа A
|ТСЦ
|1:3
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Группа B
|МАРСЕЛЬ
|3:1
|АЕК АФИНЫ
|19:45
|Группа C
|СПАРТА ПРАГА
|0:0
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Группа C
|АРИС ЛИМАСОЛ
|0:1
|БЕТИС
|19:45
|Группа D
|ШТУРМ
|2:2
|АТАЛАНТА
|19:45
|Группа D
|РАКУВ
|1:1
|СПОРТИНГ
|19:45
|Группа H
|МОЛЬДЕ
|5:1
|ХЕККЕН
|22:00
|Группа B
|БРАЙТОН
|2:0
|АЯКС
|22:00
|Группа E
|ЮНИОН
|2:1
|ЛАСК
|22:00
|Группа E
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5:1
|ТУЛУЗА
|22:00
|Группа F
|ПАНАТИНАИКОС
|1:2
|РЕНН
|22:00
|Группа G
|РОМА
|2:0
|СЛАВИЯ
|22:00
|Группа G
|ШЕРИФ
|1:1
|СЕРВЕТТ
|22:00
|Группа H
|БАЙЕР
|5:1
|КАРАБАХ
|Среда, 6 декабря
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
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