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Лига Европы: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига Европы / Фото: ФК Шахтер

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этой кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем и раунде плей-офф отбора соответственно.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Отметим, что УЕФА перенес матч между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" Хайфа на 6 декабря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

  • Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 26 октября
19:45 Группа A ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей 2:1 Вест Гем ВЕСТ ХЭМ
19:45 Группа A ТСЦ ТСЦ 1:3 Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Группа B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель 3:1 АЕК Афіни АЕК АФИНЫ
19:45 Группа C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага 0:0 Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ Аріс Лімасол 0:1 Бетіс БЕТИС
19:45 Группа D ШТУРМ Штурм 2:2 Аталанта АТАЛАНТА
19:45 Группа D РАКУВ Ракув 1:1 Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Группа H МОЛЬДЕ Мольде 5:1 Геккен ХЕККЕН
22:00 Группа B БРАЙТОН Брайтон 2:0 Аякс АЯКС
22:00 Группа E ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз 2:1 ЛАСК ЛАСК
22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ Ліверпуль 5:1 Тулуза ТУЛУЗА
22:00 Группа F ПАНАТИНАИКОС Панатінаїкос 1:2 Ренн РЕНН
22:00 Группа G РОМА Рома 2:0 Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Группа G ШЕРИФ Шериф 1:1 Серветт СЕРВЕТТ
22:00 Группа H БАЙЕР Баєр 5:1 Карабах КАРАБАХ
Среда, 6 декабря
  Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА

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Дата публикации
Просмотры
1491
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