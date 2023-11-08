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Лига Европы: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

  • Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 9 ноября
19:45 Группа B АЯКС Аякс _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Группа E ЛАСК ЛАСК _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
19:45 Группа E ТУЛУЗА Тулуза _:_ Ліверпуль ЛИВЕРПУЛЬ
19:45 Группа F РЕНН Ренн _:_ Панатінаїкос ПАНАТИНАИКОС
19:45 Группа F МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Группа G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Шериф ШЕРИФ
19:45 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Рома РОМА
19:45 Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Баєр БАЙЕР
22:00 Группа A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ Вест Гем _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
22:00 Группа B АЕК АФИНЫ АЕК Афіни _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ Аріс Лімасол АРИС ЛИМАСОЛ
22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Группа D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Ракув РАКУВ
22:00 Группа H ХЕККЕН Геккен _:_ Мольде МОЛЬДЕ

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Дата публикации
Просмотры
137
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