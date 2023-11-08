Лига Европы: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Украина в этом сезоне не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В четверг, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности еврокубка.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 9 ноября 19:45 Группа B АЯКС _:_ БРАЙТОН 19:45 Группа E ЛАСК _:_ ЮНИОН 19:45 Группа E ТУЛУЗА _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 19:45 Группа F РЕНН _:_ ПАНАТИНАИКОС 19:45 Группа F МАККАБИ ХАЙФА _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Группа G СЕРВЕТТ _:_ ШЕРИФ 19:45 Группа G СЛАВИЯ _:_ РОМА 19:45 Группа H КАРАБАХ _:_ БАЙЕР 22:00 Группа A ФРАЙБУРГ _:_ ТСЦ 22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 Группа B АЕК АФИНЫ _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Группа C БЕТИС _:_ АРИС ЛИМАСОЛ 22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Группа D АТАЛАНТА _:_ ШТУРМ 22:00 Группа D СПОРТИНГ _:_ РАКУВ 22:00 Группа H ХЕККЕН _:_ МОЛЬДЕ

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