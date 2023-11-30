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Лига Европы: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

В этом сезоне Украина не представлена в групповом раунде второго по престижности еврокубка.

В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Наиболее статусными противостояниями этого тура можно назвать матчи "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а также поединок "Ливерпуля" с ЛАСКом, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

  • Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы состоятся 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 30 ноября
19:45 Группа A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Олімпіакос Пірей ОЛИМПИАКОС
19:45 Группа A ТСЦ ТСЦ _:_ Вест Гем ВЕСТ ХЭМ
19:45 Группа B АЕК АФИНЫ АЕК Афіни _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Группа C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Бетіс БЕТИС
19:45 Группа D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Группа D ШТУРМ Штурм _:_ Ракув РАКУВ
19:45 Группа F МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Ренн РЕНН
22:00 Группа B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Аякс АЯКС
22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Аріс Лімасол АРИС ЛИМАСОЛ
22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ Ліверпуль _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Группа E ТУЛУЗА Тулуза _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНИОН
22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Панатінаїкос ПАНАТИНАИКОС
22:00 Группа G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Рома РОМА
22:00 Группа G ШЕРИФ Шериф _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Группа H МОЛЬДЕ Мольде _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Группа H ХЕККЕН Геккен _:_ Баєр БАЙЕР

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Дата публикации
Просмотры
90
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