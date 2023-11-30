Лига Европы: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В этом сезоне Украина не представлена в групповом раунде второго по престижности еврокубка.
В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.
В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.
Наиболее статусными противостояниями этого тура можно назвать матчи "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а также поединок "Ливерпуля" с ЛАСКом, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров.
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
- Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы состоятся 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
- Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 30 ноября
|19:45
|Группа A
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|19:45
|Группа A
|ТСЦ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:45
|Группа B
|АЕК АФИНЫ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:45
|Группа C
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БЕТИС
|19:45
|Группа D
|АТАЛАНТА
|_:_
|СПОРТИНГ
|19:45
|Группа D
|ШТУРМ
|_:_
|РАКУВ
|19:45
|Группа F
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Группа B
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|АЯКС
|22:00
|Группа C
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|АРИС ЛИМАСОЛ
|22:00
|Группа E
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|Группа E
|ТУЛУЗА
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|Группа F
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|Группа G
|СЕРВЕТТ
|_:_
|РОМА
|22:00
|Группа G
|ШЕРИФ
|_:_
|СЛАВИЯ
|22:00
|Группа H
|МОЛЬДЕ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Группа H
|ХЕККЕН
|_:_
|БАЙЕР
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