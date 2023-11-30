Лига Европы: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В этом сезоне Украина не представлена в групповом раунде второго по престижности еврокубка.

В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.

В то же время, участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" и другие.

Наиболее статусными противостояниями этого тура можно назвать матчи "Аталанта" – "Спортинг", "Марсель" – "Аякс", а также поединок "Ливерпуля" с ЛАСКом, в составе которого выступает украинский защитник Максим Таловеров.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи заключительного шестого тура группового этапа Лиги Европы состоятся 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 года в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 30 ноября 19:45 Группа A ФРАЙБУРГ _:_ ОЛИМПИАКОС 19:45 Группа A ТСЦ _:_ ВЕСТ ХЭМ 19:45 Группа B АЕК АФИНЫ _:_ БРАЙТОН 19:45 Группа C СПАРТА ПРАГА _:_ БЕТИС 19:45 Группа D АТАЛАНТА _:_ СПОРТИНГ 19:45 Группа D ШТУРМ _:_ РАКУВ 19:45 Группа F МАККАБИ ХАЙФА _:_ РЕНН 22:00 Группа B МАРСЕЛЬ _:_ АЯКС 22:00 Группа C РЕЙНДЖЕРС _:_ АРИС ЛИМАСОЛ 22:00 Группа E ЛИВЕРПУЛЬ _:_ ЛАСК 22:00 Группа E ТУЛУЗА _:_ ЮНИОН 22:00 Группа F ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 Группа G СЕРВЕТТ _:_ РОМА 22:00 Группа G ШЕРИФ _:_ СЛАВИЯ 22:00 Группа H МОЛЬДЕ _:_ КАРАБАХ 22:00 Группа H ХЕККЕН _:_ БАЙЕР

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