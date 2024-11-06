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Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

В 4-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с венгерским "Ференцварошем".

6-7 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 7 ноября в немецком Гамбурге сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Среда, 6 ноября
17:30 БЕШИКТАШ   _:_   МАЛЬМЕ
Четверг, 7 ноября
19:45 АЙНТРАХТ   _:_   СЛАВИЯ ПРАГА
19:45 БУДЕ-ГЛИМТ   _:_   КАРАБАХ
19:45 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
19:45 ЭЛЬФСБОРГ   _:_   БРАГА
19:45 ЛУДОГОРЕЦ   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
19:45 НИЦЦА   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ОЛИМПИАКОС   _:_   РЕЙНДЖЕРС
19:45 ЮНИОН   _:_   РОМА
19:45 ФКСБ   _:_   МИТЬЮЛЛАНД
22:00 АЗ АЛКМАР   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 АЯКС   _:_   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ЛИОН
22:00 ДИНАМО КИЕВ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ЛАЦИО   _:_   ПОРТУ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ПАОК
22:00 РФШ   _:_   АНДЕРЛЕХТ

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