Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура

В 4-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с венгерским "Ференцварошем".
6-7 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 7 ноября в немецком Гамбурге сыграет с венгерским "Ференцварошем".
Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашем сайте.
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Среда, 6 ноября
|17:30
|БЕШИКТАШ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|Четверг, 7 ноября
|19:45
|АЙНТРАХТ
|_:_
|СЛАВИЯ ПРАГА
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|КАРАБАХ
|19:45
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|ЭЛЬФСБОРГ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|19:45
|НИЦЦА
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|ЮНИОН
|_:_
|РОМА
|19:45
|ФКСБ
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|22:00
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|22:00
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ЛИОН
|22:00
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ЛАЦИО
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ПАОК
|22:00
|РФШ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
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