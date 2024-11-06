Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура

В 4-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с венгерским "Ференцварошем".

6-7 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 7 ноября в немецком Гамбурге сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Ференцварош" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Среда, 6 ноября 17:30 БЕШИКТАШ _:_ МАЛЬМЕ Четверг, 7 ноября 19:45 АЙНТРАХТ _:_ СЛАВИЯ ПРАГА 19:45 БУДЕ-ГЛИМТ _:_ КАРАБАХ 19:45 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ТОТТЕНХЭМ 19:45 ЭЛЬФСБОРГ _:_ БРАГА 19:45 ЛУДОГОРЕЦ _:_ АТЛЕТИК БИЛЬБАО 19:45 НИЦЦА _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ОЛИМПИАКОС _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 ЮНИОН _:_ РОМА 19:45 ФКСБ _:_ МИТЬЮЛЛАНД 22:00 АЗ АЛКМАР _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 АЯКС _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ЛИОН 22:00 ДИНАМО КИЕВ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ЛАЦИО _:_ ПОРТУ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ПАОК 22:00 РФШ _:_ АНДЕРЛЕХТ

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