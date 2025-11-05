- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 4-го тура основного раунда второго по престижности еврокубка.
В четверг, 6 ноября, состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.
Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и выступают в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.
В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Английский "Ноттингем" арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко сразится с австрийским "Штурмом", а итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять шотландскому "Рейнджерс".
Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги Европы
Четверг, 6 ноября
19:45 "Базель" (Швейцария) – ФКСБ (Румыния)
19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Сельта" (Испания)
19:45 "Зальцбург" (Австрия) – "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды)
19:45 "Мальме" (Швеция) – "Панатинаикос" (Греция)
19:45 "Митьюлланд" (Дания) – "Селтик" (Шотландия)
19:45 "Ницца" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)
19:45 "Утрехт" (Нидерланды) – "Порту" (Португалия)
19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Лилль" (Франция)
19:45 "Штурм" (Австрия) – "Ноттингем" (Англия)
22:00 "Астон Вилла" (Англия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
22:00 "Бетис" (Испания) – "Лион" (Франция)
22:00 "Болонья" (Италия) – "Бранн" (Норвегия)
22:00 "Брага" (Португалия) – "Генк" (Бельгия)
22:00 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Фенербахче" (Турция)
22:00 ПАОК (Греция) – "Янг Бойз" (Швейцария)
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Рома" (Италия)
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария)
22:00 "Штутгарт" (Германия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
Формат Лиги Европы
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).