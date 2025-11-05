Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

В четверг, 6 ноября, состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и выступают в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Английский "Ноттингем" арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко сразится с австрийским "Штурмом", а итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика будет противостоять шотландскому "Рейнджерс".

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги Европы

Четверг, 6 ноября

19:45 "Базель" (Швейцария) – ФКСБ (Румыния)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Сельта" (Испания)

19:45 "Зальцбург" (Австрия) – "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды)

19:45 "Мальме" (Швеция) – "Панатинаикос" (Греция)

19:45 "Митьюлланд" (Дания) – "Селтик" (Шотландия)

19:45 "Ницца" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)

19:45 "Утрехт" (Нидерланды) – "Порту" (Португалия)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Лилль" (Франция)

19:45 "Штурм" (Австрия) – "Ноттингем" (Англия)

22:00 "Астон Вилла" (Англия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

22:00 "Бетис" (Испания) – "Лион" (Франция)

22:00 "Болонья" (Италия) – "Бранн" (Норвегия)

22:00 "Брага" (Португалия) – "Генк" (Бельгия)

22:00 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Фенербахче" (Турция)

22:00 ПАОК (Греция) – "Янг Бойз" (Швейцария)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Рома" (Италия)

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария)

22:00 "Штутгарт" (Германия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).