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Лига Европы: расписание и результаты матчей четвертого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 4-го тура основного раунда второго по престижности еврокубка.
4 и 5 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2026/27.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша второго по престижности еврокубка.
Шансы сыграть здесь имело киевское "Динамо", но во втором раунде квалификации Лиги Европы выбыло от греческого ПАОКа, после чего уступило азербайджанскому "Карабаху" в третьем этапе отбора Лиги конференций и вылетело из еврокубков.
Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги Европы
Среда, 4 ноября
17:30 "Ренн" (Франция) — "Олимпиакос" (Греция)
Четверг, 5 ноября
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) — "Зальцбург" (Австрия)
19:45 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия)
19:45 "Левски" (Болгария) — "Ягеллония" (Польша)
19:45 "Лиллестрем" (Норвегия) — "Виктория" Пльзень (Чехия)
19:45 "Милан" (Италия) — "Ференцварош" (Венгрия)
19:45 "НЭК Неймеген" (Нидерланды) — "Омония" (Кипр)
19:45 "Реал Сосьедад" (Испания) — "Лион" (Франция)
19:45 "Спарта" Прага (Чехия) — "Борнмут" (Англия)
22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Ювентус" (Италия)
22:00 "Байер" (Германия) — "Марсель" (Франция)
22:00 "Бенфика" (Португалия) — "Лех" (Польша)
22:00 "Сандерленд" (Англия) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
22:00 "Селтик" (Шотландия) — "Бешикташ" (Турция)
22:00 "Сельта" (Испания) — "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)
22:00 "Торренсе" (Португалия) — "Арарат-Армения" (Армения)
22:00 "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) — ОФИ (Греция)
22:00 "Штурм" (Австрия) — "Целье" (Словения)
Формат Лиги Европы
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 26 мая 2027 года на стадионе "Вальдштадион" в немецком Франкфурте.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла", которая в финале разгромила немецкий "Фрайбург".