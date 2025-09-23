- Дата публикации
Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков стартового тура основного раунда второго по престижности еврокубка.
24 и 25 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.
Украина не будет представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.
Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и будут выступать в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций, который стартует 2 октября.
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги Европы
Среда, 24 сентября
19:45 "Митьюлланд" (Дания) – "Штурм" (Австрия)
19:45 ПАОК (Греция) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
22:00 "Бетис" (Испания) – "Ноттингем" (Англия)
22:00 "Брага" (Португалия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Фенербахче" (Турция)
22:00 "Мальме" (Швеция) – "Лудогорец" (Болгария)
22:00 "Ницца" (Франция) – "Рома" (Италия)
22:00 "Фрайбург" (Германия) – "Базель" (Швейцария)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Селтик" (Шотландия)
Четверг, 25 сентября
19:45 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния)
19:45 "Лилль" (Франция) – "Бранн" (Норвегия)
22:00 "Астон Вилла" (Англия) – "Болонья" (Италия)
22:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Порту" (Португалия)
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Генк" (Бельгия)
22:00 "Утрехт" (Нидерланды) – "Лион" (Франция)
22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
22:00 "Штутгарт" (Германия) – "Сельта" (Испания)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Панатинаикос" (Греция)
Формат Лиги Европы
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).