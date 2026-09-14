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Лига Европы: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков стартового тура основного раунда второго по престижности еврокубка.
16 и 17 сентября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2026/27.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша второго по престижности еврокубка.
Шансы сыграть здесь имело киевское "Динамо", но во втором раунде квалификации Лиги Европы выбыло от греческого ПАОКа, после чего уступило азербайджанскому "Карабаху" в третьем этапе отбора Лиги конференций и вылетело из еврокубков.
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги Европы
Среда, 16 сентября
19:45 "Арарат-Армения" (Армения) — "Спарта" Прага (Чехия)
19:45 "Омония" (Кипр) — "Сельта" (Испания)
22:00 "Андерлехт" (Бельгия) — "Лион" (Франция)
22:00 "Байер" (Германия) — "Целье" (Словения)
22:00 "Милан" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) — "Ягеллония" (Польша)
22:00 "Сандерленд" (Англия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
22:00 "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) — "Динамо" Загреб (Хорватия)
22:00 "Штурм" (Австрия) — "Ренн" (Франция)
Четверг, 17 сентября
19:45 "Левски" (Болгария) — "Зальцбург" (Австрия)
19:45 ОФИ (Греция) — "Хоффенхайм" (Германия)
22:00 "Бешикташ" (Турция) — "Марсель" (Франция)
22:00 "Виктория" Пльзень (Чехия) — "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия)
22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Лех" (Польша)
22:00 "Лиллестрем" (Норвегия) — "Торренсе" (Португалия)
22:00 "Реал Сосьедад" (Испания) — "Борнмут" (Англия)
22:00 "Селтик" (Шотландия) — "Ференцварош" (Венгрия)
22:00 "Ювентус" (Италия) — "НЕК Неймеген" (Нидерланды)
Формат Лиги Европы
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 26 мая 2027 года на стадионе "Вальдштадион" в немецком Франкфурте.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла", которая в финале разгромила немецкий "Фрайбург".