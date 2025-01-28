Лига Европы: расписание и результаты матчей последнего тура

В заключительном туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с латвийским РФШ.
В четверг, 30 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с латвийским РФШ.
Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ будет доступна на нашем сайте.
Кроме того, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет немецкий "Айнтрахт".
Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Четверг, 30 января
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|22:00
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|БРАГА
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ЛИОН
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|ПОРТУ
|22:00
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|НИЦЦА
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ПАОК
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|РОМА
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|СЛАВИЯ ПРАГА
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ЭЛЬФСБОРГ
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
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