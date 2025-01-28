Лига Европы: расписание и результаты матчей последнего тура

В заключительном туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с латвийским РФШ.

В четверг, 30 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с латвийским РФШ.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ будет доступна на нашем сайте.

Кроме того, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет немецкий "Айнтрахт".

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР Четверг, 30 января 22:00 АНДЕРЛЕХТ _:_ ХОФФЕНХАЙМ 22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 АЯКС _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 БРАГА _:_ ЛАЦИО 22:00 ДИНАМО КИЕВ _:_ РФШ 22:00 ЛИОН _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ ПОРТУ 22:00 МИТЬЮЛЛАНД _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 НИЦЦА _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 ОЛИМПИАКОС _:_ КАРАБАХ 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ПАОК 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ЮНИОН 22:00 РОМА _:_ АЙНТРАХТ 22:00 СЛАВИЯ ПРАГА _:_ МАЛЬМЕ 22:00 ФКСБ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 ТВЕНТЕ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ ЭЛЬФСБОРГ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ АЗ АЛКМАР

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