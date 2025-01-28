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Лига Европы: расписание и результаты матчей последнего тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей последнего тура

Лига Европы / Фото: ФК Динамо Киев

В заключительном туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с латвийским РФШ.

В четверг, 30 января, состоятся матчи последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с латвийским РФШ.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – РФШ будет доступна на нашем сайте.

Кроме того, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет немецкий "Айнтрахт".

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Четверг, 30 января
22:00 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 АЯКС   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 БРАГА   _:_   ЛАЦИО
22:00 ДИНАМО КИЕВ   _:_   РФШ
22:00 ЛИОН   _:_   ЛУДОГОРЕЦ
22:00 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   _:_   ПОРТУ
22:00 МИТЬЮЛЛАНД   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 НИЦЦА   _:_   БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 ОЛИМПИАКОС   _:_   КАРАБАХ
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ПАОК
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ЮНИОН
22:00 РОМА   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 СЛАВИЯ ПРАГА   _:_   МАЛЬМЕ
22:00 ФКСБ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   ЭЛЬФСБОРГ
22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   АЗ АЛКМАР

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