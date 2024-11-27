Лига Европы: расписание и результаты матчей пятого тура

В 5-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень.

В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с чешской "Викторией" Пльзень.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Виктория" Плзень доступна на нашем сайте.

В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к английскому "Тоттенхэму".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Четверг, 28 ноября 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 19:45 АНДЕРЛЕХТ _:_ ПОРТУ 19:45 АТЛЕТИК БИЛЬБАО _:_ ЭЛЬФСБОРГ 19:45 БЕШИКТАШ _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 19:45 ДИНАМО КИЕВ _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 КАРАБАХ _:_ ЛИОН 19:45 ЛАЦИО _:_ ЛУДОГОРЕЦ 19:45 РФШ _:_ ПАОК 22:00 БРАГА _:_ ХОФФЕНХАЙМ 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 МИТЬЮЛЛАНД _:_ АЙНТРАХТ 22:00 НИЦЦА _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ АЯКС 22:00 СЛАВИЯ ПРАГА _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 ФКСБ _:_ ОЛИМПИАКОС 22:00 ТВЕНТЕ _:_ ЮНИОН 22:00 ТОТТЕНХЭМ _:_ РОМА 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ МАЛЬМЕ

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