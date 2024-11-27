Лига Европы: расписание и результаты матчей пятого тура

В 5-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень.
В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с чешской "Викторией" Пльзень.
Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Виктория" Плзень доступна на нашем сайте.
В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к английскому "Тоттенхэму".
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Четверг, 28 ноября
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ПОРТУ
|19:45
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|_:_
|ЭЛЬФСБОРГ
|19:45
|БЕШИКТАШ
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|ДИНАМО КИЕВ
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|ЛИОН
|19:45
|ЛАЦИО
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|19:45
|РФШ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|БРАГА
|_:_
|ХОФФЕНХАЙМ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|НИЦЦА
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АЯКС
|22:00
|СЛАВИЯ ПРАГА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|ФКСБ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ЮНИОН
|22:00
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|МАЛЬМЕ
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