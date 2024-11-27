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Лига Европы: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига Европы / Фото: ФК Шахтер

В 5-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" встретится с "Викторией" Пльзень.

В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", в немецком Гамбурге сразится с чешской "Викторией" Пльзень.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Виктория" Плзень доступна на нашем сайте.

В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика приедет в гости к английскому "Тоттенхэму".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Четверг, 28 ноября
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 АНДЕРЛЕХТ   _:_   ПОРТУ
19:45 АТЛЕТИК БИЛЬБАО   _:_   ЭЛЬФСБОРГ
19:45 БЕШИКТАШ   _:_   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 ДИНАМО КИЕВ   _:_   ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 КАРАБАХ   _:_   ЛИОН
19:45 ЛАЦИО   _:_   ЛУДОГОРЕЦ
19:45 РФШ   _:_   ПАОК
22:00 БРАГА   _:_   ХОФФЕНХАЙМ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 МИТЬЮЛЛАНД   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 НИЦЦА   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АЯКС
22:00 СЛАВИЯ ПРАГА   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 ФКСБ   _:_   ОЛИМПИАКОС
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ЮНИОН
22:00 ТОТТЕНХЭМ   _:_   РОМА
22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   МАЛЬМЕ

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