Лига Европы: расписание и результаты матчей пятого тура

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

В четверг, 27 ноября, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и выступают в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет датский "Митьюлланд", а английский "Ноттингем" арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко сыграет против шведского "Мальме".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги Европы

Четверг, 27 ноября

19:45 "Астон Вилла" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)

19:45 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Фрайбург" (Германия)

19:45 "Лилль" (Франция) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

19:45 "Лудогорец" (Болгария) – "Сельта" (Испания)

19:45 ПАОК (Греция) – "Бранн" (Норвегия)

19:45 "Порту" (Португалия) – "Ницца" (Франция)

19:45 "Рома" (Италия) – "Митьюлланд" (Дания)

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия)

19:45 "Фенербахче" (Турция) – "Ференцварош" (Венгрия)

22:00 "Бетис" (Испания) – "Утрехт" (Нидерланды)

22:00 "Болонья" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Генк" (Бельгия) – "Базель" (Швейцария)

22:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Лион" (Франция)

22:00 "Ноттингем" (Англия) – "Мальме" (Швеция)

22:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Штурм" (Австрия)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия)

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – ФКСБ (Румыния)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).