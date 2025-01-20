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Лига Европы: расписание и результаты матчей седьмого тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей седьмого тура

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

В 7-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сойдется с турецким "Галатасараем".

21-23 января состоятся матчи седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 21 января в Стамбуле встретится с турецким "Галатасараем".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Галатасарай" – "Динамо" будет доступна на нашем сайте.

В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика 23 января на выезде сразится с нидерландским "АЗ Алкмаром".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Вторник, 21 января
17:30 ГАЛАТАСАРАЙ   _:_   ДИНАМО КИЕВ
Среда, 22 января
17:30 БЕШИКТАШ   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
Четверг, 23 января
19:45 АЗ АЛКМАР   _:_   РОМА
19:45 БУДЕ-ГЛИМТ   _:_   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
19:45 КАРАБАХ   _:_   ФКСБ
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ПОРТУ   _:_   ОЛИМПИАКОС
19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   ЛИОН
22:00 АЙНТРАХТ   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 ЭЛЬФСБОРГ   _:_   НИЦЦА
22:00 ЛАЦИО   _:_   РЕАЛ СОСЬЕДАД
22:00 ЛУДОГОРЕЦ   _:_   МИТЮЛЛАНД
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   РЕЙНДЖЕРС
22:00 ПАОК   _:_   СЛАВИЯ ПРАГА
22:00 ЮНИОН   _:_   БРАГА
22:00 РФШ   _:_   АЯКС

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