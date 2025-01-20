Лига Европы: расписание и результаты матчей седьмого тура

В 7-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сойдется с турецким "Галатасараем".
21-23 января состоятся матчи седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 21 января в Стамбуле встретится с турецким "Галатасараем".
Текстовая онлайн-трансляция матча "Галатасарай" – "Динамо" будет доступна на нашем сайте.
В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика 23 января на выезде сразится с нидерландским "АЗ Алкмаром".
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Вторник, 21 января
|17:30
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|Среда, 22 января
|17:30
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|Четверг, 23 января
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|РОМА
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ПОРТУ
|_:_
|ОЛИМПИАКОС
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ЛИОН
|22:00
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|ЭЛЬФСБОРГ
|_:_
|НИЦЦА
|22:00
|ЛАЦИО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|МИТЮЛЛАНД
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|ПАОК
|_:_
|СЛАВИЯ ПРАГА
|22:00
|ЮНИОН
|_:_
|БРАГА
|22:00
|РФШ
|_:_
|АЯКС
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