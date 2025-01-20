Лига Европы: расписание и результаты матчей седьмого тура

В 7-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сойдется с турецким "Галатасараем".

21-23 января состоятся матчи седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 21 января в Стамбуле встретится с турецким "Галатасараем".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Галатасарай" – "Динамо" будет доступна на нашем сайте.

В свою очередь, итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика 23 января на выезде сразится с нидерландским "АЗ Алкмаром".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Вторник, 21 января 17:30 ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ДИНАМО КИЕВ Среда, 22 января 17:30 БЕШИКТАШ _:_ АТЛЕТИК БИЛЬБАО Четверг, 23 января 19:45 АЗ АЛКМАР _:_ РОМА 19:45 БУДЕ-ГЛИМТ _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 19:45 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ТОТТЕНХЭМ 19:45 КАРАБАХ _:_ ФКСБ 19:45 МАЛЬМЕ _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ПОРТУ _:_ ОЛИМПИАКОС 19:45 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ЛИОН 22:00 АЙНТРАХТ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 ЭЛЬФСБОРГ _:_ НИЦЦА 22:00 ЛАЦИО _:_ РЕАЛ СОСЬЕДАД 22:00 ЛУДОГОРЕЦ _:_ МИТЮЛЛАНД 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 ПАОК _:_ СЛАВИЯ ПРАГА 22:00 ЮНИОН _:_ БРАГА 22:00 РФШ _:_ АЯКС

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