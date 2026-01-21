Лига Европы: расписание и результаты матчей седьмого тура

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

В четверг, 22 января, состоятся матчи предпоследнего, седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и попали в основной раунд третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций. Там дончане завоевали прямую путевку в 1/8 финала, а киевляне не смогли выйти в плей-офф.

Расписание и результаты матчей 7-го тура Лиги Европы

Четверг, 22 января

19:45 "Болонья" (Италия) – "Селтик" (Шотландия)

19:45 "Бранн" (Норвегия) – "Митьюлланд" (Дания)

19:45 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Порту" (Португалия)

19:45 "Мальме" (Швеция) – "Црвена Звезда" (Сербия)

19:45 ПАОК (Греция) – "Бетис" (Испания)

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Штурм" (Австрия)

19:45 "Фенербахче" (Турция) – "Астон Вилла" (Англия)

19:45 "Фрайбург" (Германия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

19:45 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лион" (Франция)

22:00 "Брага" (Португалия) – "Ноттингем" (Англия)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватия) – ФКСБ (Румыния)

22:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария)

22:00 "Ницца" (Франция) – "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Лудогорец" (Болгария)

22:00 "Рома" (Италия) – "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Сельта" (Испания) – "Лилль" (Франция)

22:00 "Утрехт" (Нидерланды) – "Генк" (Бельгия)

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Панатинаикос" (Греция)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).