Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

В 6-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с "Реал Сосьедадом".

11-12 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 12 декабря в Испании сразится с "Реал Сосьедадом".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Реал Сосьедад" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

В тот же день итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома сыграет с португальской "Брагой".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Среда, 11 декабря 17:30 ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АТЛЕТИК БИЛЬБАО Четверг, 12 декабря 19:45 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ФКСБ 19:45 ЛУДОГОРЕЦ _:_ АЗ АЛКМАР 19:45 МАЛЬМЕ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 19:45 ОЛИМПИАКОС _:_ ТВЕНТЕ 19:45 ПАОК _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 РОМА _:_ БРАГА 19:45 ЮНИОН _:_ НИЦЦА 22:00 АЯКС _:_ ЛАЦИО 22:00 БУДЕ-ГЛИМТ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 ЭЛЬФСБОРГ _:_ КАРАБАХ 22:00 ЛИОН _:_ АЙНТРАХТ 22:00 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ РФШ 22:00 ПОРТУ _:_ МИТЬЮЛЛАНД 22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ ДИНАМО КИЕВ 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ТОТТЕНХЭМ 22:00 СЛАВИЯ ПРАГА _:_ АНДЕРЛЕХТ

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