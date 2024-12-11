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Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

Лига Европы / Фото: Associated Press

В 6-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с "Реал Сосьедадом".

11-12 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 12 декабря в Испании сразится с "Реал Сосьедадом".

Текстовая онлайн-трансляция матча "Реал Сосьедад" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

В тот же день итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома сыграет с португальской "Брагой".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Среда, 11 декабря
17:30 ФЕНЕРБАХЧЕ   _:_   АТЛЕТИК БИЛЬБАО
Четверг, 12 декабря
19:45 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ФКСБ
19:45 ЛУДОГОРЕЦ   _:_   АЗ АЛКМАР
19:45 МАЛЬМЕ   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 ОЛИМПИАКОС   _:_   ТВЕНТЕ
19:45 ПАОК   _:_   ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 РОМА   _:_   БРАГА
19:45 ЮНИОН   _:_   НИЦЦА
22:00 АЯКС   _:_   ЛАЦИО
22:00 БУДЕ-ГЛИМТ   _:_   БЕШИКТАШ
22:00 ЭЛЬФСБОРГ   _:_   КАРАБАХ
22:00 ЛИОН   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   _:_   РФШ
22:00 ПОРТУ   _:_   МИТЬЮЛЛАНД
22:00 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   ДИНАМО КИЕВ
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ТОТТЕНХЭМ
22:00 СЛАВИЯ ПРАГА   _:_   АНДЕРЛЕХТ

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