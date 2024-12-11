Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

В 6-м туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сразится с "Реал Сосьедадом".
11-12 декабря состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", 12 декабря в Испании сразится с "Реал Сосьедадом".
Текстовая онлайн-трансляция матча "Реал Сосьедад" – "Динамо" доступна на нашем сайте.
В тот же день итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика дома сыграет с португальской "Брагой".
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Среда, 11 декабря
|17:30
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|Четверг, 12 декабря
|19:45
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|19:45
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|ТВЕНТЕ
|19:45
|ПАОК
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|РОМА
|_:_
|БРАГА
|19:45
|ЮНИОН
|_:_
|НИЦЦА
|22:00
|АЯКС
|_:_
|ЛАЦИО
|22:00
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|ЭЛЬФСБОРГ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|ЛИОН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|РФШ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|22:00
|СЛАВИЯ ПРАГА
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
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