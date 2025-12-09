Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

В четверг, 11 декабря, состоятся матчи шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и выступают в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

В то же время, свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. Английский "Ноттингем" арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко сразится с нидерландским "Утрехтом", а итальянская "Рома" украинского форварда Артема Довбика сойдется с шотландским "Селтиком".

Расписание и результаты матчей 6-го тура Лиги Европы

Четверг, 11 декабря

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Бетис" (Испания)

19:45 "Лудогорец" (Болгария) – ПАОК (Греция)

19:45 "Митьюлланд" (Дания) – "Генк" (Бельгия)

19:45 "Ницца" (Франция) – "Брага" (Португалия)

19:45 "Утрехт" (Нидерланды) – "Ноттингем" (Англия)

19:45 "Ференцварош" (Венгрия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

19:45 "Штурм" (Австрия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

19:45 "Штутгарт" (Германия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

19:45 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лилль" (Франция)

22:00 "Базель" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия)

22:00 "Бранн" (Норвегия) – "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Лион" (Франция) – "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды)

22:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

22:00 "Порту" (Португалия) – "Мальме" (Швеция)

22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Рома" (Италия)

22:00 "Сельта" (Испания) – "Болонья" (Италия)

22:00 ФКСБ (Румыния) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

22:00 "Фрайбург" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).