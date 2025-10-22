Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига Европы / © Associated Press

В четверг, 23 октября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.

Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и выступают в основном раунде третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

В то же время свои поединки проведут клубы, за которые выступают украинцы. "Рома" украинского форварда Артема Довбика примет "Викторию" Пльзень, а "Ноттингем" арендованного у лондонского "Арсенала" украинца Александра Зинченко дома встретится с "Порту".

Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги Европы

Четверг, 23 октября

19:45 "Брага" (Португалия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

19:45 "Бранн" (Норвегия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

19:45 "Генк" (Бельгия) – "Бетис" (Испания)

19:45 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – "Астон Вилла" (Англия)

19:45 "Зальцбург" (Австрия) – "Ференцварош" (Венгрия)

19:45 "Лион" (Франция) – "Базель" (Швейцария)

19:45 ФКСБ (Румыния) – "Болонья" (Италия)

19:45 "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Панатинаикос" (Греция)

19:45 "Фенербахче" (Турция) – "Штутгарт" (Германия)

22:00 "Лилль" (Франция) – ПАОК (Греция)

22:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Митьюлланд" (Дания)

22:00 "Мальме" (Швеция) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

22:00 "Ноттингем" (Англия) – "Порту" (Португалия)

22:00 "Рома" (Италия) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Штурм" (Австрия)

22:00 "Сельта" (Испания) – "Ницца" (Франция)

22:00 "Фрайбург" (Германия) – "Утрехт" (Нидерланды)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лудогорец" (Болгария)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).