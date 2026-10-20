Лига Европы: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига Европы / © ФК Шахтер

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В четверг, 22 октября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша второго по престижности еврокубка.

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Шансы сыграть здесь имело киевское "Динамо", но во втором раунде квалификации Лиги Европы выбыло от греческого ПАОКа, после чего уступило азербайджанскому "Карабаху" в третьем этапе отбора Лиги конференций и вылетело из еврокубков.

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Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги Европы

Четверг, 22 октября

19:45 "Арарат-Армения" (Армения) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) — "НЕК Неймеген" (Нидерланды)

19:45 "Лех" (Польша) — "Сандерленд" (Англия)

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19:45 ОФИ (Греция) — "Байер" (Германия)

19:45 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) — "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)

19:45 "Ференцварош" (Венгрия) — "Торренсе" (Португалия)

19:45 "Штурм" (Австрия) — "Марсель" (Франция)

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19:45 "Ювентус" (Италия) — "Ренн" (Франция)

22:00 "Бешикташ" (Турция) — "Кристал Пэлас" (Англия)

22:00 "Борнмут" (Англия) — "Милан" (Италия)

22:00 "Виктория" Пльзень (Чехия) — "Левски" (Болгария)

22:00 "Хоффенхайм" (Германия) — "Лион" (Франция)

22:00 "Лиллестрем" (Норвегия) — "Реал Сосьедад" (Испания)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) — "Спарта" Прага (Чехия)

22:00 "Омония" (Кипр) — "Бенфика" (Португалия)

22:00 "Селтик" (Шотландия) — "Сельта" (Испания)

22:00 "Целье" (Словения) — "Зальцбург" (Австрия)

22:00 "Ягеллония" (Польша) — "Андерлехт" (Бельгия)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 26 мая 2027 года на стадионе "Вальдштадион" в немецком Франкфурте.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла", которая в финале разгромила немецкий "Фрайбург".

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