Лига Европы: расписание и результаты матчей второго тура

Во втором туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом".
В четверг, 3 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.
Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", на выезде сразится с немецким "Хоффенхаймом". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.
В 22:00 "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях сыграет против шведского "Эльфсборга".
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Четверг, 3 октября
|19:45
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|ДИНАМО КИЕВ
|19:45
|КАРАБАХ
|_:_
|МАЛЬМЕ
|19:45
|ЛАЦИО
|_:_
|НИЦЦА
|19:45
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|МИТЬЮЛЛАНД
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|БРАГА
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|19:45
|РФШ
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|19:45
|СЛАВИЯ ПРАГА
|_:_
|АЯКС
|19:45
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|22:00
|АТЛЕТИК БИЛЬБАО
|_:_
|АЗ АЛКМАР
|22:00
|БЕШИКТАШ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|ЭЛЬФСБОРГ
|_:_
|РОМА
|22:00
|ПАОК
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|ПОРТУ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|ЛИОН
|22:00
|ЮНИОН
|_:_
|БУДЕТ-ГЛИМТ
|22:00
|ТВЕНТЕ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
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