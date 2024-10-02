Лига Европы: расписание и результаты матчей второго тура

Во втором туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом".

В четверг, 3 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", на выезде сразится с немецким "Хоффенхаймом". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

В 22:00 "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях сыграет против шведского "Эльфсборга".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Четверг, 3 октября 19:45 ХОФФЕНХАЙМ _:_ ДИНАМО КИЕВ 19:45 КАРАБАХ _:_ МАЛЬМЕ 19:45 ЛАЦИО _:_ НИЦЦА 19:45 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ МИТЬЮЛЛАНД 19:45 ОЛИМПИАКОС _:_ БРАГА 19:45 РЕАЛ СОСЬЕДАД _:_ АНДЕРЛЕХТ 19:45 РФШ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 19:45 СЛАВИЯ ПРАГА _:_ АЯКС 19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ТОТТЕНХЭМ 22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО _:_ АЗ АЛКМАР 22:00 БЕШИКТАШ _:_ АЙНТРАХТ 22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 ЭЛЬФСБОРГ _:_ РОМА 22:00 ПАОК _:_ ФКСБ 22:00 ПОРТУ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛИОН 22:00 ЮНИОН _:_ БУДЕТ-ГЛИМТ 22:00 ТВЕНТЕ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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