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Лига Европы: расписание и результаты матчей второго тура

Лига Европы: расписание и результаты матчей второго тура

Трофей Лиги Европы / Фото: Associated Press

Во втором туре второго по престижности еврокубка киевское "Динамо" сыграет с немецким "Хоффенхаймом".

В четверг, 3 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Единственный представитель Украины во втором по престижности евротурнире, киевское "Динамо", на выезде сразится с немецким "Хоффенхаймом". Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

В 22:00 "Рома" украинского форварда Артема Довбика в гостях сыграет против шведского "Эльфсборга".

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Четверг, 3 октября
19:45 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   ДИНАМО КИЕВ
19:45 КАРАБАХ   _:_   МАЛЬМЕ
19:45 ЛАЦИО   _:_   НИЦЦА
19:45 МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   _:_   МИТЬЮЛЛАНД
19:45 ОЛИМПИАКОС   _:_   БРАГА
19:45 РЕАЛ СОСЬЕДАД   _:_   АНДЕРЛЕХТ
19:45 РФШ   _:_   ГАЛАТАСАРАЙ
19:45 СЛАВИЯ ПРАГА   _:_   АЯКС
19:45 ФЕРЕНЦВАРОШ   _:_   ТОТТЕНХЭМ
22:00 АТЛЕТИК БИЛЬБАО   _:_   АЗ АЛКМАР
22:00 БЕШИКТАШ   _:_   АЙНТРАХТ
22:00 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ   _:_   ЛУДОГОРЕЦ
22:00 ЭЛЬФСБОРГ   _:_   РОМА
22:00 ПАОК   _:_   ФКСБ
22:00 ПОРТУ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
22:00 РЕЙНДЖЕРС   _:_   ЛИОН
22:00 ЮНИОН   _:_   БУДЕТ-ГЛИМТ
22:00 ТВЕНТЕ   _:_   ФЕНЕРБАХЧЕ

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