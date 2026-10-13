Лига Европы: расписание и результаты матчей второго тура

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

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В четверг, 15 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша второго по престижности еврокубка.

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Шансы сыграть здесь имело киевское "Динамо", но во втором раунде квалификации Лиги Европы выбыло от греческого ПАОКа, после чего уступило азербайджанскому "Карабаху" в третьем этапе отбора Лиги конференций и вылетело из еврокубков.

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Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги Европы

Четверг, 15 октября

19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль)

19:45 "Зальцбург" (Австрия) — "Милан" (Италия)

19:45 "Лех" (Польша) — "Байер" (Германия)

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19:45 "Лион" (Франция) — "Кристал Пэлас" (Англия)

19:45 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) — "Реал Сосьедад" (Испания)

19:45 "Спарта" Прага (Чехия) — "Лиллестрем" (Норвегия)

19:45 "Торренсе" (Португалия) — "Сандерленд" (Англия)

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19:45 "Целье" (Словения) — "Омония" (Кипр)

22:00 "Бенфика" (Португалия) — "Селтик" (Шотландия)

22:00 "Борнмут" (Англия) — "Штурм" (Австрия)

22:00 "Хоффенхайм" (Германия) — "Бешикташ" (Турция)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Андерлехт" (Бельгия)

22:00 "Марсель" (Франция) — "Олимпиакос" (Греция)

22:00 "НЕК Неймеген" (Нидерланды) — "Левски" (Болгария)

22:00 "Ренн" (Франция) — ОФИ (Греция)

22:00 "Сельта" (Испания) — "Ювентус" (Италия)

22:00 "Ференцварош" (Венгрия) — "Виктория" Пльзень (Чехия)

22:00 "Ягеллония" (Польша) — "Арарат-Армения" (Армения)

Формат Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками — четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 26 мая 2027 года на стадионе "Вальдштадион" в немецком Франкфурте.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала английская "Астон Вилла", которая в финале разгромила немецкий "Фрайбург".

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