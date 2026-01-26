- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков последнего тура основного раунда второго по престижности еврокубка.
В четверг, 29 января, состоятся матчи заключительного, восьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги Европы.
Шансы сыграть здесь имели "Динамо" и "Шахтер", но не сумели преодолеть квалификацию и попали в основной раунд третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций. Там дончане завоевали прямую путевку в 1/8 финала, а киевляне не смогли выйти в плей-офф.
Расписание и результаты матчей 8-го тура Лиги Европы
Четверг, 29 января
22:00 "Астон Вилла" (Англия) – "Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Базель" (Швейцария) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
22:00 "Бетис" (Испания) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Генк" (Бельгия) – "Мальме" (Швеция)
22:00 "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) – "Брага" (Португалия)
22:00 "Лилль" (Франция) – "Фрайбург" (Германия)
22:00 "Лион" (Франция) – ПАОК (Греция)
22:00 "Лудогорец" (Болгария) – "Ницца" (Франция)
22:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Болонья" (Италия)
22:00 "Митьюлланд" (Дания) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
22:00 "Ноттингем" (Англия) – "Ференцварош" (Венгрия)
22:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Рома" (Италия)
22:00 "Порту" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Утрехт" (Нидерланды)
22:00 ФКСБ (Румыния) – "Фенербахче" (Турция)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Сельта" (Испания)
22:00 "Штурм" (Австрия) – "Бранн" (Норвегия)
22:00 "Штутгарт" (Германия) – "Янг Бойз" (Швейцария)
Формат Лиги Европы
В основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал Лиги Европы будет состоять из одного поединка и состоится 20 мая 2026 года на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).