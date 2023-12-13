Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.

В то же время участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вильярреал", "Аталанта", "Спортинг" и другие.

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, ставшими вторыми в квартетах Лиги конференций.

Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря.

Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 14 декабря 19:45 Группа E ЮНИОН _:_ ЛИВЕРПУЛЬ 19:45 Группа E ЛАСК _:_ ТУЛУЗА 19:45 Группа F РЕНН _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Группа F ПАНАТИНАИКОС _:_ МАККАБИ ХАЙФА 19:45 Группа G РОМА _:_ ШЕРИФ 19:45 Группа G СЛАВИЯ _:_ СЕРВЕТТ 19:45 Группа H БАЙЕР _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Группа H КАРАБАХ _:_ ХЕККЕН 22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ _:_ ФРАЙБУРГ 22:00 Группа A ОЛИМПИАКОС _:_ ТСЦ 22:00 Группа B АЯКС _:_ АЕК АФИНЫ 22:00 Группа B БРАЙТОН _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Группа C БЕТИС _:_ РЕЙНДЖЕРС 22:00 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Группа D СПОРТИНГ _:_ ШТУРМ 22:00 Группа D РАКУВ _:_ АТАЛАНТА

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