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Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.

В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.

В то же время участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вильярреал", "Аталанта", "Спортинг" и другие.

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, ставшими вторыми в квартетах Лиги конференций.

  • Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря.
  • Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 14 декабря
19:45 Группа E ЮНИОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Ліверпуль ЛИВЕРПУЛЬ
19:45 Группа E ЛАСК ЛАСК _:_ Тулуза ТУЛУЗА
19:45 Группа F РЕНН Ренн _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Группа F ПАНАТИНАИКОС Панатінаїкос _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА
19:45 Группа G РОМА Рома _:_ Шериф ШЕРИФ
19:45 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Серветт СЕРВЕТТ
19:45 Группа H БАЙЕР Баєр _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45  
Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Геккен ХЕККЕН
22:00 Группа A ВЕСТ ХЭМ Вест Гем _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
22:00 Группа A ОЛИМПИАКОС Олімпіакос Пірей _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Группа B АЯКС Аякс _:_ АЕК Афіни АЕК АФИНЫ
22:00 Группа B БРАЙТОН Брайтон _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Группа C БЕТИС Бетіс _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
22:00 Группа C АРИС ЛИМАСОЛ Аріс Лімасол _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Группа D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Группа D РАКУВ Ракув _:_ Аталанта АТАЛАНТА

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Дата публикации
Просмотры
80
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