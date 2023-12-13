Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

В этом сезоне Украина не представлена на групповой стадии второго по престижности евротурнира.
В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24.
В текущей кампании Украина не представлена на групповой стадии второго по рангу евротурнира.
В то же время участниками Лиги Европы являются немало именитых клубов, среди которых "Ливерпуль", "Байер", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Вильярреал", "Аталанта", "Спортинг" и другие.
Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, ставшими вторыми в квартетах Лиги конференций.
- Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря.
- Финал Лиги Европы состоится в мае 2024 в ирландском Дублине на стадионе "Авива".
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 14 декабря
|19:45
|Группа E
|ЮНИОН
|_:_
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19:45
|Группа E
|ЛАСК
|_:_
|ТУЛУЗА
|19:45
|Группа F
|РЕНН
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Группа F
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|19:45
|Группа G
|РОМА
|_:_
|ШЕРИФ
|19:45
|Группа G
|СЛАВИЯ
|_:_
|СЕРВЕТТ
|19:45
|Группа H
|БАЙЕР
|_:_
|МОЛЬДЕ
|
|Группа H
|КАРАБАХ
|_:_
|ХЕККЕН
|22:00
|Группа A
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|22:00
|Группа A
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
|ТСЦ
|22:00
|Группа B
|АЯКС
|_:_
|АЕК АФИНЫ
|22:00
|Группа B
|БРАЙТОН
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|22:00
|Группа C
|БЕТИС
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|22:00
|Группа C
|АРИС ЛИМАСОЛ
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|Группа D
|СПОРТИНГ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Группа D
|РАКУВ
|_:_
|АТАЛАНТА
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