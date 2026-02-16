Лига Европы: расписание и результаты стыковых матчей

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

19 и 26 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.

Участие в них примут клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда Лиги Европы. Это "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия) и "Рома" (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 27 февраля.

Расписание и результаты стыковых матчей Лиги Европы

Первые матчи

Четверг, 19 февраля

19:45 "Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)

19:45 ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания)

19:45 "Фенербахче" (Турция) – "Ноттингем" (Англия)

22:00 "Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)

22:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Штутгарт" (Германия)

Ответные матчи

Четверг, 26 февраля

19:45 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Панатинаикос" (Греция)

19:45 "Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Лилль" (Франция)

19:45 "Штутгарт" (Германия) – "Селтик" (Шотландия)

22:00 "Болонья" (Италия) – "Бранн" (Норвегия)

22:00 "Генк" (Бельгия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

22:00 "Ноттингем" (Англия) – "Фенербахче" (Турция)

22:00 "Сельта" (Испания) – ПАОК (Греция)

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).