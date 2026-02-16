- Дата публикации
Лига Европы: расписание и результаты стыковых матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков стыкового раунда плей-офф второго по престижности еврокубка.
19 и 26 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.
Участие в них примут клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда Лиги Европы. Это "Лион" (Франция), "Астон Вилла" (Англия), "Митьюлланд" (Дания), "Бетис" (Испания), "Порту" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фрайбург" (Германия) и "Рома" (Италия).
Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 27 февраля.
Расписание и результаты стыковых матчей Лиги Европы
Первые матчи
Четверг, 19 февраля
19:45 "Бранн" (Норвегия) – "Болонья" (Италия)
19:45 "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Генк" (Бельгия)
19:45 ПАОК (Греция) – "Сельта" (Испания)
19:45 "Фенербахче" (Турция) – "Ноттингем" (Англия)
22:00 "Лилль" (Франция) – "Црвена Звезда" (Сербия)
22:00 "Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)
22:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Штутгарт" (Германия)
Ответные матчи
Четверг, 26 февраля
19:45 "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Панатинаикос" (Греция)
19:45 "Ференцварош" (Венгрия) – "Лудогорец" (Болгария)
19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Лилль" (Франция)
19:45 "Штутгарт" (Германия) – "Селтик" (Шотландия)
22:00 "Болонья" (Италия) – "Бранн" (Норвегия)
22:00 "Генк" (Бельгия) – "Динамо" Загреб (Хорватия)
22:00 "Ноттингем" (Англия) – "Фенербахче" (Турция)
22:00 "Сельта" (Испания) – ПАОК (Греция)
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы состоится 20 мая в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в английском финале одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0).