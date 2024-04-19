Лига Европы: "Рома" в меньшинстве одолела "Милан" и вышла в полуфинал, "Байер" выбил "Вест Хэм" (видео)

В рамках ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы "Рома" на своем поле обыграла "Милан" ( 2:1 ), а "Байер" на выезде. сыграл вничью с "Вест Хэмом" ( 1:1 ).

Римляне вышли вперед на 12-й минуте – отличился Джанлука Манчини. На 22-й минуте преимущество "волков" удвоил Пауло Дибала.

На 31-й минуте команда Даниэле Де Росси осталась в меньшинстве – прямую красную карточку заработал турецкий защитник Зеки Челик.

"Россонери" воспользовались численным преимуществом только в конце встречи, когда на 85-й минуте забил Маттео Габбия.

В первом матче "Рома" на выезде победила "Милан" со счетом 1:0, так что по сумме двух поединков римляне оказались сильнее (3:1) и прошли в полуфинал.

Обзор матча "Рома" – "Милан"

Будет добавлен в скором времени.

Соперник "Ромы" в полуфинале определялся в противостоянии "Байер" – "Вест Хэм". В первом поединке "фармацевты" дома обыграли "молотобойцев" со счетом 2:0.

В ответном матче Майкл Антонио уже на 13-й минуте позволил лондонцам открыть счет. Однако команда Хаби Алонсо в конце встречи отыгралась – на 89-й минуте забил Джереми Фримпонг. Таким образом, 3:1 в двухматчевой дуэли – "Байер" сыграет с "Ромой" за путевку в финал Лиги Европы.

В другой паре 1/2 финала сразятся "Аталанта" и победитель пары "Бенфика" – "Марсель".

Обзор матча "Вест Хэм" – "Байер"

Будет добавлен в скором времени.

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