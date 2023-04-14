Лига Европы: "Севилья" оформила зрелищный камбэк в первом матче с "Манчестер Юнайтед" (видео)

Андалусийцы смогли спастись от поражения в конце поединка.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча на легендарном стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:2 .

Оба своих гола команда Эрика тен Хага забила в первом тайме. Дубль оформил Марсель Забитцер.

Австрийский хавбек открыл счет на 14-й минуте после передачи Бруну Фернандеша.

А уже через семь минут "красные дьяволы" укрепили свое преимущество – тот же Забитцер отличился после паса от Антони Марсьяля.

"Нервионцы" сократили отставание в конце встречи. На 84-й минуте автогол занес в свой пассив защитник МЮ Тайрелл Маласия.

А в компенсированное время испанская команда вырвала ничью. В этом ей помог автогол Гарри Магуайра на 90+2-й минуте.

Обзор матча

Ответный матч состоится через неделю, 20 апреля, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале победитель пары "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" сыграет с триумфатором дуэли между туринским "Ювентусом" и лиссабонским "Спортингом".

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