Лига Европы: "Ювентус" прошел "львов" на пути в полуфинал, "Рома" совершила суперкамбэк (видео)

Итальянские "Ювентус" и "Рома" успешно преодолели стадию 1/4 финала Лиги Европы.

В ответных матчах четвертьфинала туринцы на выезде сыграли вничью с лиссабонским "Спортингом" (1:1), а римляне разбили дома нидерланский "Фейеноорд" (4:1).

"Старая синьора" вышла вперед на 9-й минуте благодаря голу Адриана Рабьо. Хозяева ответили на 20-й минуте – пенальти реализовал Маркус Эдвардс. Больше в этом матче команды не забивали.

Обзор матча

Поскольку в первой игре в Турине "Ювентус" одолел "Спортинг" со счетом 1:0, то по сумме двух встреч команда Массимилиано Аллегри оказалась сильнее (2:1) и вышла в полуфинал турнира.

За путевку в финал Лиги Европы "бьянконери" сразятся с испанской "Севильей", которая в четвертьфинале сенсационно выбила "Манчестер Юнайтед".

В свою очередь, "Рома" была вынуждена отыгрываться после минимального выездного поражения от "Фейеноорда" (1:0) в первом матче. Команда Жозе Моуринью справилась с этой задачей, хотя была близка к фиаско.

Первый тайм прошел без голов. На 60-й минуте "волков" вывел вперед Леонардо Спинаццола. Но на 80-й минуте нидерландский коллектив восстановил паритет в игре – отличился Игорь Пайшан.

Гости удерживали нужный себе счет до 89-й минуты, когда Пауло Дибала своим забитым мячом перевел игру в овертаймы. Уже в экстра-таймах римляне склонили чашу весов в свою пользу благодаря голам Стефана Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини.

Добавим, что на 120+1-й минуте "Фейеноорд" остался в меньшинстве — красную карточку получил Сантьяго Хименес.

К слову, именно "Фейеноорд" не пустил донецкий "Шахтер" в четвертьфинал Лиги Европы.

В полуфинале "Рома" сыграет с немецким "Байером", который на пути в полуфинал прошел бельгийский "Юнион Сен-Жилуаз".

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