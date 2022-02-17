Лига Европы: "Зенит" в голевой перестрелке проиграл сенсации испанского чемпионата (видео)

"Зелено-белые" одолели чемпиона России.

Питерский "Зенит" на домашней арене уступил испанскому "Бетису" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 2:3 .

Гости ударно начали встречу и быстро забили в ворота российского клуба - отличились Гидо Родригес и Виллиан Жозе.

На 25-й и 28-й минутах соответственно Артем Дзюба и Малком восстановили паритет в матче, однако последнее слово оказалось за испанским коллективом. На 41-й минуте победу "Бетису" принес Андрес Гвардадо.

Обзор поединка. Полную версию матча смотрите здесь.

Ответный матч команды проведут 24 февраля в Испании.

Отметим, что "Зенит" - действующий чемпион России. В свою очередь, "Бетис" сейчас сенсационно занимает третье место в Ла Лиге, опережая даже "Барселону".

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