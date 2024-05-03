Лига конференций: "Астон Вилла" сенсационно проиграла "Олимпиакосу", "Фиорентина" одолела "Брюгге"

В рамках первых матчей 1/2 финала Лиги конференций "Астон Вилла" дома уступила "Олимпиакосу" ( 2:4 ), а "Фиорентина" на своем поле победила "Брюгге" ( 3:2 ).

В поединке на "Вилла Парк" в Бирмингеме греческая команда дважды забила в первом тайме усилиями Аюба Эль-Кааби, на что хозяева ответили мячом Олли Уоткинса.

На старте второго тайма Мусса Диаби восстановил паритет в матче. Однако "Олимпиакос" сумел отличиться еще дважды и одержать победу – Эль-Кааби реализовал пенальти, а затем окончательный счет установил Сантьяго Эссе.

Отметим, что английский клуб на 84-й минуте упустил шанс сократить отставание – Дуглас Луиз не реализовал пенальти.

Ответный матч между "Олимпиакосом" и "Астон Виллой" состоится через неделю, 9 мая, в Греции.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Олимпиакос"

Будет добавлен в скором времени.

В другом полуфинальном матче Риккардо Соттиль уже на 5-й минуте вывел "Фиорентину" вперед, но на 17-й минуте "Брюгге" отыгрался – пенальти реализовал Ханс Ванакен.

Еще до перерыва "фиалки" вернули себе преимущество в счете – на 37-й минуте отличился Андреа Белотти.

Во втором тайме бельгийский клуб остался в меньшинстве – Рафаэль Оньедика был удален с поля на 61-й минуте, всего за три минуты заработав две желтые карточки.

Даже вдесятером гости сумели сравнять счет – на 63-й минуте точный удар нанес Игорь Тьяго.

Однако в компенсированное время итальянская команда все же воспользовалась численным большинством и вырвала победу – на 90+1-й минуте решающий гол в этом матче забил М'Бала Нзола.

Обзор матча "Фиорентина" – "Брюгге"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Брюгге" и "Фиорентиной" состоится 8 мая, в Бельгии.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

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