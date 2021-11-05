Лига конференций: кто уже обеспечил себе место в плей-офф

Лига конференций: кто уже обеспечил себе место в плей-офф

Жеребьевка стыковых матчей - 13 декабря.

С 14 сентября по 9 декабря продолжается групповой этап дебютного в истории розыгрыша Лиги конференций. Согласно регламенту турнира, в основном раунде третьего по престижности турнира Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

Вашему вниманию список команд, которые гарантировали себе путевки в плей-офф Лиги конференций.

1/8 финала Лиги конференций:

Как минимум стыковые матчи (1/16 финала) Лиги конференций: "Маккаби" (Тель-Авив), ЛАСК (Австрия) - группа А, "Гент" (Бельгия) - группа В, "Карабах" (Азербайджан), "Базель" (Швейцария) - группа Н

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций - 13 декабря.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала - 25 февраля, игры 1/8 финала - 10 и 17 марта.

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