Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украину в этом турнире представляет "Днепр-1".
16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2022/23.
В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги Европы.
Нашу страну в плей-офф третьего по рангу евротурнира представляет текущий лидер украинской Премьер-лиги "Днепр-1". Команда Александра Кучера поборется за путевку в следующую стадию против кипрского АЕКа из Ларнака.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Юргорден" (Швеция), "Истанбул" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Сивасспор" (Турция), "Слован" (Словакия) и "Ницца" (Франция).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 16 февраля
|19:45
|КАРАБАХ
|ГЕНТ
|_:_
|19:45
|ТРАБЗОНСПОР
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|ЛЕХ
|_:_
|19:45
|БРАГА
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|ЛАЦИО
|ЧФР
|_:_
|22:00
|АЕК ЛАРНАКА
|ДНЕПР-1
|_:_
|22:00
|ШЕРИФ
|ПАРТИЗАН
|_:_
|22:00
|ЛУДОГОРЕЦ
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 23 февраля
|19:45
|ЧФР
|ЛАЦИО
|_:_
|19:45
|ДНЕПР-1
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|19:45
|ПАРТИЗАН
|ШЕРИФ
|_:_
|19:45
|АНДЕРЛЕХТ
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|22:00
|ГЕНТ
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|22:00
|ЛЕХ
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|БРАГА
|_:_
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