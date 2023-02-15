Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украину в этом турнире представляет "Днепр-1".

16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2022/23.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги Европы.

Нашу страну в плей-офф третьего по рангу евротурнира представляет текущий лидер украинской Премьер-лиги "Днепр-1". Команда Александра Кучера поборется за путевку в следующую стадию против кипрского АЕКа из Ларнака.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Юргорден" (Швеция), "Истанбул" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Сивасспор" (Турция), "Слован" (Словакия) и "Ницца" (Франция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23 Плей-офф. Стыковые матчи КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 16 февраля 19:45 КАРАБАХ ГЕНТ _:_ 19:45 ТРАБЗОНСПОР БАЗЕЛЬ _:_ 19:45 БУДЕ-ГЛИМТ ЛЕХ _:_ 19:45 БРАГА ФИОРЕНТИНА _:_ 22:00 ЛАЦИО ЧФР _:_ 22:00 АЕК ЛАРНАКА ДНЕПР-1 _:_ 22:00 ШЕРИФ ПАРТИЗАН _:_ 22:00 ЛУДОГОРЕЦ АНДЕРЛЕХТ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 23 февраля 19:45 ЧФР ЛАЦИО _:_ 19:45 ДНЕПР-1 АЕК ЛАРНАКА _:_ 19:45 ПАРТИЗАН ШЕРИФ _:_ 19:45 АНДЕРЛЕХТ ЛУДОГОРЕЦ _:_ 22:00 ГЕНТ КАРАБАХ _:_ 22:00 БАЗЕЛЬ ТРАБЗОНСПОР _:_ 22:00 ЛЕХ БУДЕ-ГЛИМТ _:_ 22:00 ФИОРЕНТИНА БРАГА _:_

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