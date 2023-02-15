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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Фото: СК Днепр-1

Украину в этом турнире представляет "Днепр-1".

16-го и 23 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2022/23.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третьи места в квартетах Лиги Европы.

Нашу страну в плей-офф третьего по рангу евротурнира представляет текущий лидер украинской Премьер-лиги "Днепр-1". Команда Александра Кучера поборется за путевку в следующую стадию против кипрского АЕКа из Ларнака.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Вест Хэм" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Юргорден" (Швеция), "Истанбул" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Сивасспор" (Турция), "Слован" (Словакия) и "Ницца" (Франция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 24 февраля, а матчи – 9-го и 16 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 16 февраля
19:45   КАРАБАХ   ГЕНТ _:_
19:45   ТРАБЗОНСПОР   БАЗЕЛЬ _:_
19:45   БУДЕ-ГЛИМТ   ЛЕХ _:_
19:45   БРАГА   ФИОРЕНТИНА _:_
22:00   ЛАЦИО   ЧФР _:_
22:00   АЕК ЛАРНАКА   ДНЕПР-1 _:_
22:00   ШЕРИФ   ПАРТИЗАН _:_
22:00   ЛУДОГОРЕЦ   АНДЕРЛЕХТ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 23 февраля
19:45   ЧФР   ЛАЦИО _:_
19:45   ДНЕПР-1   АЕК ЛАРНАКА _:_
19:45   ПАРТИЗАН   ШЕРИФ _:_
19:45   АНДЕРЛЕХТ   ЛУДОГОРЕЦ _:_
22:00   ГЕНТ   КАРАБАХ _:_
22:00   БАЗЕЛЬ   ТРАБЗОНСПОР _:_
22:00   ЛЕХ   БУДЕ-ГЛИМТ _:_
22:00   ФИОРЕНТИНА   БРАГА _:_

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Дата публикации
Просмотры
148
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