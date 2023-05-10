Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Игры состоятся 11 и 18 мая.
11 и 18 мая будут сыграны полуфинальные поединки Лиги конференций сезона-2022/23.
Борьбу в третьем по рангу еврокубка продолжают четыре клуба: "Фиорентина" (Италия), "Вест Хэм" (Англия), АЗ Алкмаар (Нидерланды) и "Базель" (Швейцария).
В полуфиналах Лиги конференций "Фиорентина" встретится с "Базелем", а "Вест Хэм" сразится с АЗ Алкмааром.
Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
Финал Лиги конференций пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 11 мая
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 18 мая
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|АЗ АЛКМААР
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
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