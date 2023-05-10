Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

11 и 18 мая будут сыграны полуфинальные поединки Лиги конференций сезона-2022/23.

Борьбу в третьем по рангу еврокубка продолжают четыре клуба: "Фиорентина" (Италия), "Вест Хэм" (Англия), АЗ Алкмаар (Нидерланды) и "Базель" (Швейцария).

В полуфиналах Лиги конференций "Фиорентина" встретится с "Базелем", а "Вест Хэм" сразится с АЗ Алкмааром.

Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги конференций пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 11 мая 22:00 ФИОРЕНТИНА БАЗЕЛЬ _:_ 22:00 ВЕСТ ХЭМ АЗ АЛКМААР _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 18 мая 22:00 БАЗЕЛЬ ФИОРЕНТИНА _:_ 22:00 АЗ АЛКМААР ВЕСТ ХЭМ _:_

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