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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
24
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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Лига конференций / Фото: Associated Press

Игры состоятся 11 и 18 мая.

11 и 18 мая будут сыграны полуфинальные поединки Лиги конференций сезона-2022/23.

Борьбу в третьем по рангу еврокубка продолжают четыре клуба: "Фиорентина" (Италия), "Вест Хэм" (Англия), АЗ Алкмаар (Нидерланды) и "Базель" (Швейцария).

В полуфиналах Лиги конференций "Фиорентина" встретится с "Базелем", а "Вест Хэм" сразится с АЗ Алкмааром.

Все матчи будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги конференций пройдет 7 июня на "Эден Арене" в Праге.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Плей-офф. 1/2 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 11 мая
22:00   ФИОРЕНТИНА   БАЗЕЛЬ _:_
22:00   ВЕСТ ХЭМ   АЗ АЛКМААР _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 18 мая
22:00   БАЗЕЛЬ   ФИОРЕНТИНА _:_
22:00   АЗ АЛКМААР   ВЕСТ ХЭМ _:_

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Дата публикации
Просмотры
24
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