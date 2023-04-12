Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

В четверг, 13 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги конференций сезона-2022/23.

Борьбу в третьем по рангу еврокубке продолжают восемь клубов: "Лех" (Польша), "Фиорентина" (Италия), "Гент" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Андерлехт" (Бельгия) ), "Базель" (Швейцария) и "Ницца" (Франция).

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля.

В 1/2 финала турнирная сетка сведет победителя пары "Лех" – "Фиорентина" с сильнейшим в дуэли "Базель" – "Ницца".

Другую пару полуфиналистов составят триумфаторы четвертьфинальных противостояний "Гент" – "Вест Хэм" и АЗ Алкмаар – "Андерлехт".

Полуфиналы Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 13 апреля 19:45 ГЕНТ ВЕСТ ХЭМ _:_ 22:00 ЛЕХ ФИОРЕНТИНА _:_ 22:00 АНДЕРЛЕХТ АЗ АЛКМААР _:_ 22:00 БАЗЕЛЬ НИЦЦА _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 20 апреля 19:45 ФИОРЕНТИНА ЛЕХ _:_ 19:45 АЗ АЛКМААР АНДЕРЛЕХТ _:_ 22:00 ВЕСТ ХЭМ ГЕНТ _:_ 22:00 НИЦЦА БАЗЕЛЬ _:_

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