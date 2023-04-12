Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Первые поединки состоятся 13-го, а ответные игры – 20 апреля.
В четверг, 13 апреля, стартует четвертьфинальная стадия Лиги конференций сезона-2022/23.
Борьбу в третьем по рангу еврокубке продолжают восемь клубов: "Лех" (Польша), "Фиорентина" (Италия), "Гент" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), АЗ Алкмаар (Нидерланды), "Андерлехт" (Бельгия) ), "Базель" (Швейцария) и "Ницца" (Франция).
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля.
В 1/2 финала турнирная сетка сведет победителя пары "Лех" – "Фиорентина" с сильнейшим в дуэли "Базель" – "Ницца".
Другую пару полуфиналистов составят триумфаторы четвертьфинальных противостояний "Гент" – "Вест Хэм" и АЗ Алкмаар – "Андерлехт".
Полуфиналы Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 13 апреля
|19:45
|ГЕНТ
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|22:00
|ЛЕХ
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|НИЦЦА
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 20 апреля
|19:45
|ФИОРЕНТИНА
|ЛЕХ
|_:_
|19:45
|АЗ АЛКМААР
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ХЭМ
|ГЕНТ
|_:_
|22:00
|НИЦЦА
|БАЗЕЛЬ
|_:_
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