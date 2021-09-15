Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В третьем по рангу еврокубковом турнире честь Украины защищает луганская "Заря".
Во вторник, 14 сентября, началась групповая стадия Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы поборются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
Смотрите также: Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа
Украина в этом турнире представлена одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации Лиги Европы и попытает счастья в Лиге конференций.
- Второй тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 30 сентября.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Вторник, 14 сентября
|17:30
|Группа A
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|4:1
|АЛАШКЕРТ
|17:30
|Группа E
|МАККАБИ ХАЙФА
|0:0
|ФЕЙЕНООРД
|Четверг, 16 сентября
|17:30
|Группа H
|КАЙРАТ
|_:_
|ОМОНИЯ
|19:45
|Группа A
|ХИК
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|Группа B
|ФЛОРА
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|Группа E
|СЛАВИЯ
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|19:45
|Группа F
|ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Группа F
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Группа G
|МУРА
|_:_
|ВИТЕСС
|19:45
|Группа G
|РЕНН
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|Группа H
|КАРАБАХ
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Группа B
|АНОРТОСИС
|_:_
|ПАРТИЗАН
|22:00
|Группа C
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ЗАРЯ
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|ЦСКА СОФИЯ
|22:00
|Группа D
|РАННЕРС
|_:_
|АЛКМААР
|22:00
|Группа D
|ЯБЛОНЕЦ
|_:_
|ЧФР