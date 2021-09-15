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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Associated Press

В третьем по рангу еврокубковом турнире честь Украины защищает луганская "Заря".

Во вторник, 14 сентября, началась групповая стадия Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы поборются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации Лиги Европы и попытает счастья в Лиге конференций.

  • Второй тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 30 сентября.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 тур
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Вторник, 14 сентября
17:30 Группа A МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Маккабі Тель-Авів 4:1 Алашкерт АЛАШКЕРТ
17:30 Группа E МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа 0:0 Феєноорд ФЕЙЕНООРД
Четверг, 16 сентября
17:30 Группа H КАЙРАТ Кайрат _:_ Омонія ОМОНИЯ
19:45 Группа A ХИК ХІК _:_ ЛАСК ЛАСК
19:45 Группа B ФЛОРА Флора _:_ Гент ГЕНТ
19:45 Группа E СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
19:45 Группа F ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Группа F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
19:45 Группа G МУРА Мура _:_ Вітесс ВИТЕСС
19:45 Группа G РЕНН Ренн _:_ Тоттенхем ТОТТЕНХЭМ
19:45 Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Группа B АНОРТОСИС Анортосіс Фамагуста _:_ Партизан ПАРТИЗАН
22:00 Группа C БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Зоря Луганськ ЗАРЯ
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФИЯ
22:00 Группа D РАННЕРС Раннерс _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
22:00 Группа D ЯБЛОНЕЦ Яблонець _:_ ЧФР Клуж ЧФР
             

 

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