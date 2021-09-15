Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В третьем по рангу еврокубковом турнире честь Украины защищает луганская "Заря".

Во вторник, 14 сентября, началась групповая стадия Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы поборются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом. Луганская "Заря" вылетела в квалификации Лиги Европы и попытает счастья в Лиге конференций.

Второй тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 30 сентября.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22

Групповой этап. 1 тур ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Вторник, 14 сентября 17:30 Группа A МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 4:1 АЛАШКЕРТ 17:30 Группа E МАККАБИ ХАЙФА 0:0 ФЕЙЕНООРД Четверг, 16 сентября 17:30 Группа H КАЙРАТ _:_ ОМОНИЯ 19:45 Группа A ХИК _:_ ЛАСК 19:45 Группа B ФЛОРА _:_ ГЕНТ 19:45 Группа E СЛАВИЯ _:_ УНИОН БЕРЛИН 19:45 Группа F ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС _:_ ПАОК 19:45 Группа F СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 Группа G МУРА _:_ ВИТЕСС 19:45 Группа G РЕНН _:_ ТОТТЕНХЭМ 19:45 Группа H КАРАБАХ _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Группа B АНОРТОСИС _:_ ПАРТИЗАН 22:00 Группа C БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ЗАРЯ 22:00 Группа C РОМА _:_ ЦСКА СОФИЯ 22:00 Группа D РАННЕРС _:_ АЛКМААР 22:00 Группа D ЯБЛОНЕЦ _:_ ЧФР

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